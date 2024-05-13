На сколько может вырасти тариф

Ожидалось, что стоимость тарифа за электроэнергию может вырасти до 3,5 гривны за киловатт-час. Сейчас бытовые потребители платят 2,64 гривны за киловатт-час.

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Однако по состоянию на теперь, рассматривается увеличение тарифа до 4 гривен за киловатт-час. Внутри системы ощущается значительный дефицит, в результате атак россиян, объяснила замминистра Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Светлана Гринчук Заместитель министра энергетики Мы должны осознавать, что начиная с 22 марта россияне массированно атакуют и очень прицельно наши объекты и на сегодняшний день уже потеряно более 8 Гигаватт и это огромный объем мощностей, что генерируют, значительно повреждены и объекты системы передачи

Нужно понимать, что сейчас ресурсов на восстановление энергосистемы у Украины недостаточно. Но откладывать ремонт нельзя, ведь своевременность проведения этих работ повлияет на успешность проведения следующего отопительного сезона.

Когда произойдет повышение

Точной даты роста тарифа пока нет. Для принятия этого решения, необходимо провести предварительные расчеты.

Очевидно, что незначительное повышение тарифов таки состоится. Просто сейчас решение еще не принято – продолжаются дискуссии и расчеты. Но скорее всего это произойдет в ближайшее время,

– сообщила Гринчук.

Вероятно, украинцам стоит ждать увеличения тарифа летом.

Напомним! Около 70% объектов украинской генерации повреждены в результате атак на энергосистему.