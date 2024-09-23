Будет ли в Украине дефицит электроэнергии

Общий объем потребления электроэнергии украинцами в 2023 году составил 18 гигаватт. Однако, достаточно ли мощностей на зиму этого года, под вопросом.

Ждать ли дефицита электроэнергии

Святослав Павлюк рассказал для 24 Канала, что по состоянию на июль 2024 года в Украине осталось около 10 гигаватт мощностей. Так произошло из-за российских обстрелов.

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Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Часть дефицита мощностей восстановят, однако есть часть, которая не подлежит восстановлению. И это означает, что зимой будет дефицит электроэнергии. Во всех возможных вариантах Украина не имеет профицита.

Согласно отчету ПРООН, до начала полномасштабного вторжения России в Украине было доступно 37 гигаватт мощностей.

После февраля 2022 года 19 гигаватт было уничтожено, повреждено или оккупировано.

Владимир Омельченко добавил, что прогнозы на зиму пока делать рано. На ситуацию будут влиять следующие факторы:

новые атаки россиян;

погодные условия;

уровень противовоздушной обороны;

управление энергетическим комплексом.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Единственное, что могу сказать, то это то, что у нас есть возможность сохранить целостность энергетической системы. И этой зимой это будет основной задачей.

Заметьте! Украина может избежать дефицита зимой, если вернет оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Впрочем, на сегодня такой сценарий почти невозможен.