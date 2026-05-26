Работать придется вдвое больше: Путин приготовил новое "улучшение" для россиян

В экономике России возник острый дефицит кадров, который уже охватил почти все отрасли –от промышленности до тюрем. В ответ российский диктатор Владимир Путин подписал закон, которым удвоил допустимую норму сверхурочной работы для россиян.

Новый лимит сверхурочных

По новым правилам, лимит сверхурочных рабочих часов в России увеличивается со 120 до 240 в год, пишет The Moscow Times.

Фактически норматив рабочего времени, который действовал в России более полувека, теперь отменяется.

К тому же своим новым законом Путин также убрал запрет на отзыв из отпусков работников вредных и опасных производств.

В пояснительной записке к документу, конечно, отмечается, что расширение сверхурочной работы пойдет на пользу экономке:

позволит уменьшить потребность в создании почти 49 тысяч новых рабочих мест;

повысит конкурентоспособность российских компаний.

Более того, в ней утверждается, что около 90% россиян якобы готовы работать сверхурочно.

Масштабы кадрового кризиса

Инициировал увеличение лимита сверхурочных часов Российский союз промышленников и предпринимателей. Он прогнозирует, что к 2030 году дефицит кадров в стране может достичь 3 миллионов человек.

Аналитики отмечают, что уже сейчас экономике не хватает около 1,5 миллиона работников, то есть примерно как население одного крупного города.

Причин такого острого дефицита есть несколько. Демографическая ситуация ухудшалась еще до полномасштабной войны в Украине. В период с 2015 до 2022 года количество людей трудоспособного возраста уменьшилось почти на 5 миллионов.

Война только обострила проблему. Добавилась мобилизация в армию, контрактный набор в армию, гибель на войне, эмиграция и сокращение числа трудовых мигрантов:

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Россия понесла на войне до 1,2 миллиона потерь .

. По мнению демографа Игоря Ефремова эмиграция лишила рынок труда еще около 300 – 400 тысяч человек .

. Дополнительно российская армия усилила дефицит кадров, забрав примерно 700 – 900 тысяч человек.

Заметьте! На фоне кадрового кризиса некоторые российские политики уже предлагают радикальные решения. Одни хотят вернуть 6-дневную рабочую неделю, а другие – активно привлекать пенсионеров к труду.

Напомним, проблему острого кадрового дефицита уже публично признают и в самой России. Еще в апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что страна впервые столкнулась со столь масштабной нехваткой работников, которой ранее не было в современной истории страны.

На этом фоне в Государственной думе обсуждают изменения в трудовое законодательство. Среди инициатив – возможность привлекать к работе несовершеннолетних даже на производствах, которые ранее считались вредными или опасными. Такие шаги объясняют попыткой компенсировать нехватку рабочей силы.

В то же время аналитики отмечают, что ситуация имеет не временный, а структурный характер. Из-за демографического старения населения и длительного падения рождаемости дефицит кадров в России будет только усиливаться и фактически превращается в долгосрочную "новую норму" для рынка труда.