"Будет непросто": какого дефицита мощности стоит ожидать украинцам зимой

Украина имеет определенные мощности атомной генерации, тепловой энергетики и гидроэнергии. Сейчас идет работа по восстановлению их дефицита из-за российских обстрелов.

Однако в импорте мощностей наша страна нуждается гораздо больше, чем он есть. Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что украинцы смогут пережить тяжелую зиму.

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Дефицит мощности зимой

Директор Центра исследований энергетики рассказал, что Украина имеет 7,8 ГВт атомной генерации. Конечно, что нужно было бы вернуть ее в состояние, когда ее было 8 ГВт, потому что 200 МВт, которые Украина потеряла на одном из блоков в Хмельницком, который уже два года не может восстановить энергоатом – это очень ощутимо.

Также наша страна имеет большое количество гидроэнергии, которая работает. Хотя Украина потеряла 40 – 45% от общих мощностей, мы до сих пор имеем более 2,5 ГВт гидроэлектрических мощностей.

Кроме этого, Украина имеет определенный потенциал тепловой энергетики, это и электроцентрали крупных городов, в том числе Киева, где есть более 1 ГВт тепловых мощностей.

Сейчас происходит восстановление украинских мощностей, которые пострадали от российских обстрелов Украины.

С тем, что я вижу по динамике восстановления тепловых электростанций, мы будем иметь 2,5 – 3 ГВт энергоблоков на них к зиме. Это на самом деле очень хорошая новость, потому что мы сейчас каждый МВт на вес золота. Однако все же мы имеем определенные мощности, на которые можем рассчитывать,

– подчеркнул Харченко.

По нормальному сценарию без повреждений украинских мощностей в результате атак страны-агрессора Украина будет иметь примерно 13 ГВт. Однако мы имеем 1,7 ГВт импорта при потребности 18.

Зима будет сложная – это факт. Однако мы ее пройдем и переживем,

– отметил директор Центра исследований энергетики.