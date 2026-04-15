Два сценария для Европы: ЕС готовится к жестким шагам из-за войны в Иране
- Еврокомиссия представила два сценария по энергетической ситуации в ЕС из-за войны в Ираневосстановление поставок или длительный дефицит.
- В случае длительного конфликта ЕС может принудительно сократить потребление топлива из-за недостатка ресурсов.
Европейский Союз в среду, 15 апреля, предупредил страны блока о длительном энергетическом шоке из-за войны в Иране. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, это заставит ЕС принудительно сокращать потребление топлива.
Какие сценарии рассматривает Европа?
Об этом сообщили осведомленные европейские дипломаты в комментарии агентству Reuters.
По их словам, во время закрытой встречи с послами стран ЕС Еврокомиссия представила два возможных сценария развития событий.
- Сценарий №1
В первом сценарии поставки нефти и газа постепенно возобновится в течение нескольких месяцев, а цены начнут снижаться, если США и Иран прекратят огонь и разблокируют Ормузский пролив.
В таком случае цены на дизель и авиационное топливо, вероятно, стабилизируются до конца лета. В то же время мировой рынок сжиженного газа будет оставаться напряженным как минимум до 2030 года из-за повреждения инфраструктуры в Катаре.
- Сценарий №2
Во втором сценарии, если напряженность на Востоке сохранится, энергорынки Европы столкнутся с длительным дефицитом поставок и резкими скачками цен. Это повлияет на все цепочки поставок в экономике ЕС.
При таком сценарии Евросоюз будет вынужден прибегнуть к "разрушению спроса", то есть принудительно сократить использование горючего из-за нехватки ресурсов.
Еврокомиссия также предупредила, что при таком развитии событий европейские страны могут иметь трудности с наполнением газовых хранилищ перед зимой. Также она не исключает локальные перебои с поставками авиационного топлива.
Обратите внимание! Энергетические рынки Европы и мира получили удар из-за закрытия Ормузского пролива. До войны в Иране он был важным маршрутом, через который проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.
Почему ЕС может прибегнуть к нормированию топлива?
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью изданию Financial Times уже предупредил, что ситуация с некоторыми наиболее критическими энергоресурсами может ухудшиться уже в ближайшие недели.
Это будет длительный кризис ... цены на энергоносители будут оставаться высокими очень долгое время,
– отметил еврокомиссар.
В ЕС сейчас рассматривают различные варианты и не исключают возможность нормирования авиационного топлива и дизеля, а также использование стратегических запасов.
Сейчас Еврокомиссия готовит ряд предложений для смягчения последствий энергетического кризиса. Среди них:
- снижение налогов на электроэнергию;
- ускоренное внедрение чистых технологий.
ЕС стремится уменьшить зависимость от ископаемого топлива и защитить экономику от будущих нефтегазовых шоков.
Как ЕС пострадала от энергетического кризиса?
Европа уже испытывает серьезное давление из-за дефицита авиационного топлива. По оценкам источников, именно май может стать переломным периодом. Если новые поставки с Ближнего Востока не поступят, страны ЕС могут сначала прибегнуть к использованию стратегических резервов, а впоследствии – даже ограничивать распределение авиакеросина между отдельными государствами.
На этом фоне правительствам рекомендуют действовать осторожно: избегать решений, которые могут подтолкнуть спрос на топливо, не вводить дополнительных ограничений в торговле нефтепродуктами и рассматривать варианты снижения нагрузки на европейские нефтеперерабатывающие заводы.
Ситуация ухудшает и газовый фактор. С начала военного обострения с участием США и Израиля против Ирана цены на газ в Европе выросли более чем на 70%. В то же время после холодной зимы запасы остаются критически низкими: по состоянию на март газовые хранилища в ЕС заполнены менее чем на 30%, что является самым низким уровнем за последние четыре года.