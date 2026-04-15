Два сценария для Европы: ЕС готовится к жестким шагам из-за войны в Иране

Европейский Союз в среду, 15 апреля, предупредил страны блока о длительном энергетическом шоке из-за войны в Иране. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, это заставит ЕС принудительно сокращать потребление топлива.

Какие сценарии рассматривает Европа?

Об этом сообщили осведомленные европейские дипломаты в комментарии агентству Reuters.

По их словам, во время закрытой встречи с послами стран ЕС Еврокомиссия представила два возможных сценария развития событий.

Сценарий №1

В первом сценарии поставки нефти и газа постепенно возобновится в течение нескольких месяцев, а цены начнут снижаться, если США и Иран прекратят огонь и разблокируют Ормузский пролив.

В таком случае цены на дизель и авиационное топливо, вероятно, стабилизируются до конца лета. В то же время мировой рынок сжиженного газа будет оставаться напряженным как минимум до 2030 года из-за повреждения инфраструктуры в Катаре.

Сценарий №2

Во втором сценарии, если напряженность на Востоке сохранится, энергорынки Европы столкнутся с длительным дефицитом поставок и резкими скачками цен. Это повлияет на все цепочки поставок в экономике ЕС.

При таком сценарии Евросоюз будет вынужден прибегнуть к "разрушению спроса", то есть принудительно сократить использование горючего из-за нехватки ресурсов.

Еврокомиссия также предупредила, что при таком развитии событий европейские страны могут иметь трудности с наполнением газовых хранилищ перед зимой. Также она не исключает локальные перебои с поставками авиационного топлива.

Обратите внимание! Энергетические рынки Европы и мира получили удар из-за закрытия Ормузского пролива. До войны в Иране он был важным маршрутом, через который проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Почему ЕС может прибегнуть к нормированию топлива?

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью изданию Financial Times уже предупредил, что ситуация с некоторыми наиболее критическими энергоресурсами может ухудшиться уже в ближайшие недели.

Это будет длительный кризис ... цены на энергоносители будут оставаться высокими очень долгое время,

– отметил еврокомиссар.

В ЕС сейчас рассматривают различные варианты и не исключают возможность нормирования авиационного топлива и дизеля, а также использование стратегических запасов.

Сейчас Еврокомиссия готовит ряд предложений для смягчения последствий энергетического кризиса. Среди них:

снижение налогов на электроэнергию;

ускоренное внедрение чистых технологий.

ЕС стремится уменьшить зависимость от ископаемого топлива и защитить экономику от будущих нефтегазовых шоков.

Как ЕС пострадала от энергетического кризиса?