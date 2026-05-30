Огромные очереди и дефицит топлива: что происходит на АЗС в Крыму

В Крыму на автозаправочных станциях фиксируют значительные очереди. Причиной является недостаточное количество топлива, на некоторых станция бензин продают по талонам.

Ситуация на АЗС в Крыму

О том, какие лимиты на покупку топлива ввели в Крыму и есть ли сейчас бензин, пишут в телеграмм-каналах.

По данным местных, как передает "Exilenova+", на АЗС оккупированного полуострова топлива нет. Со стел заправок даже убрали цены. В заметке отметили, что это "игра в пользу ударных дронов", акцентируя на результатах украинских атак по российским НПЗ.

Ранее стало известно, что в Крыму запрещают покупку бензина в объемах более 20 литров в сутки. Ограничения начали действовать с 9:00 30 мая.

По состоянию на 17:00, как говорится в телеграмм-канале "INSIDER.UA", на АЗС в Крыму огромные очереди. Речь идет о заправочных станциях, где топливо можно купить хотя бы по талонам или с ограничением в 20 литров. На других АЗС – горючего нет совсем.

В заметке канала также отмечается, что ситуация с топливом начала ухудшаться после ударов ВСУ по сухопутным коридорам полуострова. То есть указывают на логистические проблемы.

Ситуация на АЗС в Крыму / фото из телеграм-канала "INSIDER.UA"

По информации "Новостей Донбасса" продажу бензина ограничили не только в Крыму. На оккупированной Донецкой области в частности ввели лимиты продажи. Один человек может приобрести не более 30 литров бензина в сутки.

Ограничения начали действовать на фоне атак беспилотников по объектам логистики и инфраструктуры на оккупированных территориях. Пророссийские ресурсы признают, что ситуация совпала с началом летнего сезона – периода традиционно высокого спроса на топливо,

– объяснили в "Новостях Донбасса".

Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году Украина увеличила атаки на российские НПЗ вдвое. Удары приводят к сокращению добычи и экспорта нефти. Последствия есть также для топливного рынка.

В частности украинская разведка сообщала, что летом Россию может ожидать дефицит топлива. Это связано с тем, что ряд заводов Кремля после атак украинских дронов останавливается на аварийные работы. По оценкам аналитиков, России не хватает более 26 тысяч тонн АИ-95.