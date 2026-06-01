"Ни 92-го, ни 95-го": в Крыму уже и талоны не спасают от дефицита бензина

В оккупированном россиянами Крыму в понедельник, 1 июня, ситуация с топливом ухудшилась еще больше. После выходных водители не только столкнулись с ограничениями на продажу, но и вообще не могут купить бензин.

Как растет дефицит горючего в Крыму

Об этом сообщили как чиновники, так и жители полуострова, с которым пообщались журналисты издания Reuters.

В частности, назначенный Кремлем так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что продажа популярного бензина марки АИ-95 проводится с ограничениями.

Чтобы приобрести топливо на заправке, жители должны использовать специальные топливные талоны.

Однако они уже не спасают от дефицита бензина. Водители говорят, что заправить топливо почти невозможно даже по талонам.

Я уже два дня не могу заправить автомобиль,

– рассказала изданию местная жительница Оксана Сенченко.

Корреспонденты Reuters стали свидетелями длинных очередей на автозаправочных станциях в Севастополе, крупнейшем городе Крыма.

Вчера бензина не было, и сегодня я езжу по городу, но его также нет – ни 92-го, ни 95-го,

– жаловались водители.

Как объясняют дефицит горючего

Российские политики уже не скрывают, что причиной дефицита бензина на оккупированных территориях стали успешные атаки Украины на российскую логистику.

Пророссийский деятель Олег Царев отметил, что ВСУ атаковали дорогу, которая соединяет оккупированный Крым с материковой частью через северное направление.

Горючее в Крыму продается в ограниченных объемах и по талонам. Причина – атаки украинских беспилотников на топливные грузовики на трассе "Новороссия", которая является сухопутным коридором между Россией и Крымом,

– сказал экс-нардеп-предатель.

Впрочем, российские чиновники привычно советуют жителям не паниковать, хотя фактически ничем помочь не могут. Но улучшения конечно обещают.

Текущие трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов доставки топлива в наш город. Это временные, но объективные вызовы,

– заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Заметьте! По данным СМИ, дефицит топлива из-за успешных атак Украины на российские НПЗ и логистику, распространяется уже далеко за пределы оккупированных территорий. В других регионах России тоже начали устанавливать ограничения на продажу топлива. Например, в Белгородской области, которая граничит с Украиной, уже действуют лимиты на продажу.