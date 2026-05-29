"Россиянам очень не понравится": эксперт объяснил, оставят ли дроны Москву без топлива

Удары украинских дронов по НПЗ России уже привели к резкому сокращению нефтепереработки и как следствие дефициту топлива в стране. Летом проблемы с бензином и дизелем только усилятся, но вряд ли их будет не хватать в Москве.

Дефицит горючего в России

Как пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала, для России, дефицит топлива не в новинку.

В 2025 году государство-агрессор впервые из экспортера горючего стало импортером. В прошлом году "страна-бензоколонка" закупала из-за рубежа около 300 – 350 тысяч тонн светлых нефтепродуктов ежемесячно.

Тогда у России было три основных поставщика:

Беларусь;

Казахстан;

и даже Китай, который доставлял нефтепродукты на Дальний Восток.

Однако в этом году, по словам эксперта, китайские НПЗ не помогут России, ведь они не работают на полную мощность и не могут закрыть потребности даже внутреннего рынка.

Единственная надежда остается на Беларусь. Она уже начала экспорт нефтепродуктов в Россию.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Вполне вероятно, что большинство объема продукции, которая производится в Беларуси, будет идти на Россию. Если российские НПЗ являются законной целью, то белорусские заводы пока находятся под зонтиком формального невмешательства в войну. Белорусские НПЗ сегодня вне ударной позиции украинских дронов, поэтому этот ресурс будет бесспорно поступать в Россию и ослаблять дефицит.

Проблемы с топливом в Москве

Сейчас в России уже наблюдается дефицит топлива. Поэтому к лету, вероятно, общий объем импорта нефтепродуктов в страну резко вырастет.

Но, по мнению, Пендзина, вряд ли будет большой дефицит бензина в Центральном федеральном округе или Ленинградском округе.

Россияне в первую очередь поставляют и продукцию, и продовольствие, и нефтепродукты в Центральный федеральный округ для того, чтобы снять любые сложности, связанные с обеспечением Москвы. Кстати, так было и во время Советского Союза. Столичные города обеспечивались по первой категории, и когда все голодали, в Москве всегда были на полках продукты,

– пояснил эксперт.

Поэтому даже если Московский НПЗ не будет удовлетворять внутренний столичный рынок, горюче-смазочные материалы в город будут гнать из-за границы, несмотря на стоимость логистики из той же Беларуси.

Поэтому ждать безумного дефицита топлива на АЗС Москвы этим летом не стоит, но стопроцентно вырастут цены на бензин и дизель.

Во-первых, длинная логистика повлечет за собой рост стоимости.

А во-вторых, Беларусь не будет делать скидок, а продавать топливо по высоким мировым ценам.

Вряд ли будет дефицит, но то, что цена резко подскочит, что будет однозначно очень не нравиться рядовому россиянину, – это правда,

– резюмировал Пендзин.

Напомним, после ударов по НПЗ России на топливном рынке страны начали обостряться проблемы с бензином. Особенно ощутимым дефицит стал накануне летнего сезона, когда традиционно растет спрос на горючее.

Больше всего трудностей возникает с бензином марки АИ-95. На бирже его становится все сложнее приобрести, ведь спрос в несколько раз превышает объемы предложения. В отдельные моменты заявки покупателей превышали доступные объемы более чем в десять раз.

На фоне ситуации российские власти уже продлили запрет на экспорт бензина до 31 июля 2026 года. Кроме того, правительство страны-агрессора рассматривает возможность дополнительных ограничений на экспорт дизельного и авиационного топлива.

Признаки топливного кризиса уже заметны и на временно оккупированных территориях. В частности, в Севастополе местная оккупационная администрация ввела ограничения на продажу бензинв – не более 20 литров на одного покупателя или один автомобиль.