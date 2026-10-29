Россия ослабляет ограничения на бензин, но есть нюанс: что происходит на АЗС врага

Ситуация на топливном рынке России внезапно изменилась после длительного периода жестких ограничений. Однако местным водителям рано радоваться, ведь реальные последствия для их кошельков окажутся совсем другими.

Почему оккупанты меняют правила на АЗС

В октябре после длительных перебоев свободную продажу бензина возобновили в 15 российских регионах, а также во временно оккупированном Крыму, пишут российские СМИ.

В частности, ограничения отменили:

в Рязанской;

Липецкой;

Костромской;

Воронежской;

Новосибирской;

Тюменской;

Свердловской;

и Томской областях;

а также в Краснодарском и Ставропольском краях

Такое ослабление стало возможным исключительно благодаря временной приостановке украинских ударов с помощью дронов по нефтеперерабатывающим заводам противника.

Какова реальная ситуация с топливом

В середине октября вице-премьер России Александр Новак заявил якобы об улучшении ситуации на топливном рынке. Однако, несмотря на браваду российских властей, кризис никуда не исчез.

Во многих областях лимиты по-прежнему действуют:

В Тамбовской области сохранились ограничения на отпуск топлива в одни руки и запрет на заправку его в канистры;

В районах Ленинградской области возникают трудности с поставками;

А на Ямале бензин выдают дозированно в одни руки.

По данным профильного сервиса "Бензонавт", дефицит очевиден. Днем 28 октября бензин А-95 можно было найти лишь на 34% заправок, дизель – на 37%. А премиальные марки вообще стали редкостью и доступны лишь на 1–3% АЗС.

Что будет с ценами и кошельками россиян

Хотя Росстат радостно сообщает о снижении стоимости топлива в 57 регионах, реальное удешевление минимально.

Аналитики "ОМТ Консалт" отмечают, что средняя цена литра А-95 упала всего на 1,33 рубля.

Ожидать заметного снижения розничных цен на топливо в ближайшее время не стоит, ведь ситуация вывела цены на новый базовый уровень,

– констатирует генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин.

Напомним, весной и летом украинские беспилотники методично атаковали российскую нефтеперерабатывающую отрасль, что спровоцировало острый дефицит и заставило Москву ввести ограничения на продажу. Менее чем за 2 месяца количество заправочных станций, продающих бензин в России, сократилось на 360.