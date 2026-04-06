Дефицит топлива в Украине: ожидать ли нехватку бензина или дезиля в апреле

В Украине не ожидается дефицита топлива в течение апреля. Однако это никоим образом не влияет на стоимость бензина или дезиля.

В частности все законтрактовано до конца апреля, о чем сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Читайте также Дизель "прыгнул" в цене: что происходит на АЗС в Украине

Но он отметил, что это касается ресурсов, а не цен. О фиксированности стоимости речь пока не идет.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Цены могут меняться от того, что завтра товарищ Трамп утром вам скажет, потом вечером скажет. Цены могут колебаться от 119 долларов за баррель до 98 за день. Это просто невероятные вещи.

Он отметил, что наша система это – "лучшая в мире", в связи с тем, что было создано в первые 4 месяца 2022 года. Украина в частности смогла избежать критической ситуации благодаря диверсификации поставок.

Топливо уже импортируется уже более чем из 10 стран. Кроме того, в этот перечень недавно добавились еще два государства – Нигерия и Саудовская Аравия.

На апрель объемы законтрактованы. Цены будут меняться,

– сказал Закревский.

Напомним! Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщал еще в марте, что никакого дефицита дизеля в апреле не ожидается. Он объяснил, что причиной таких слухов стала неправильная трактовка материала на enkorr, который стал источником информации о якобы дефиците. А это связано с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но под вопросом остаются именно цены.

