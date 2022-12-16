Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос, – Госстат

С января по октябрь 2022 дефицит вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. То есть сейчас он составляет 7,05 миллиарда долларов.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами за этот период выросло с 2,69 миллиарда долларов до 7,05 миллиарда долларов.

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Что касается экспорта и импорта

В январе-октябре этого года экспорт товаров составил 36,86 миллиарда долларов (67,7% по сравнению с январем-октябрем 2021 года);

Импорт - 43,91 миллиарда долларов (76,8%). При этом отрицательное сальдо составило 7,05 миллиарда долларов.

Таким образом, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-октябрем 2021 сократился на 32,3%, импорт — на 23,2%. Кроме того, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-октябре 2021 года – 0,95).

Экспортирует ли Украина электроэнергию

внешнеторговые операции Украины проводились с партнерами из 230 стран мира.

Напомним, что активный экспорт электроэнергии из Украины в Европу начался в июне 2022 года. Однако после того, как россияне начали совершать массированные атаки на украинскую энергосистему с октября, страна перестала продавать электроэнергию странам Европейского Союза.

С января по октябрь 2022 экспорт электроэнергии дал Украинедолларов выручки – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

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Последние данные по экспорту электроэнергии – это поставки еще 10 октября по 150 МВт в Румынию и Словакию, и 220 МВт – в Польшу по выделенной линии Добротворская ТЭС – Замость.