Длительные отключения света и дефицит в энергосистеме: как разумно пользоваться электроэнергией

Украинская энергосистема сильно пострадала в результате атак россиян. Из-за потери мощностей, возник значительный дефицит. Энергетики призывают украинцев экономить электроэнергию.

Как экономить электроэнергию

После роста тарифа, украинцы начали искать методы эффективной экономии электроэнергии. Благодаря некоторым способам, можно значительно снизить размер коммуналки.

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Самыми действенными методами можно смело назвать следующие:

Установка энергоэффективного оборудования . Проще всего это заменить обычные лампы накаливания на LED.

. Проще всего это заменить обычные лампы накаливания на LED. Установка зонных счетчиков .

. Использование большинства бытовых приборов ночью . Прежде всего это будет способствовать разгрузке общей энергосистемы.

. Прежде всего это будет способствовать разгрузке общей энергосистемы. Утепление помещений. Например, установка теплоотражающего экрана за батарею.

Как эффективно использовать бытовую технику

С 1 июня тариф на электроэнергию значительно вырос. Теперь для бытовых потребителей он достигает 4,32 гривны за киловатт-час.

Бытовая техника нового поколения "заточена" под эффективное использование электроэнергии. К тому же часть приборов имеет экологический режим, то есть такой, при котором расход минимальный.

Чтобы уменьшить расход электроэнергии, нужно:

полностью отключать приборы (в том числе из розетки);

включать приборы только во время использования;

вовремя проводить "профилактику" техники (например, размораживать холодильник).

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