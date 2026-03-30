Будет ли дефолт в Украине: что это такое и какое влияние имеет на людей

Финансовая устойчивость государства зависит от способности обслуживать долговые обязательства и привлекать внешнюю поддержку. Для Украины, которая находится в состоянии войны, эти факторы фактически влияют на ее жизнеспособность, ведь во время значительной нагрузки на бюджет в таких условиях возрастает внимание к возможным рискам, таким как дефолт.

Что такое дефолт и был ли он в Украине?

Определение дефолта заключается в неспособности выполнить условия кредита, который был предоставлен ранее. Этот процесс может касаться, как банка или компании, так и целой страны.

Поэтому в контексте государства, дефолт – это когда страна не имеет возможности оплатить долги вовремя. Кроме того, как добавляет для 24 Канала экономист Ярослав Жалило, простыми словами это даже больше о неспособности обслуживать его.

Ярослав Жалило, заместитель директора Национального института стратегических исследований Впрочем, Украина ни разу не шла таким путем. Конечно, что мы как страна подходили к такой опасной границе, но всегда проходили ее через реструктуризацию долга, в частности по ВВП-варрантам.

По словам Жалило, технический дефолт, о котором можно говорить в контексте 2024 года, это период, когда страна вовремя не проплатила средства по задолженности.

В то же время фактический дефолт – когда официально объявляется банкротство и государство просто не может обслуживать его. Другое название этого – государственный дефолт.

Таким образом, технический дефолт больше о том, что сейчас мы не заплатили, но в дальнейшем решим этот вопрос: реструктуризируем или заплатим позже,

– отмечает экономист.

Зато кредитный дефолт больше касается именно компаний, ведь он больше касается неспособности выплатить кредит или же по кредитным соглашениям.

Какие есть последствия дефолта?

Объявление дефолта означает то, что страна не имеет возможности заимствовать средства на внешнем рынке. А главный корректор ситуации – курс национально-денежной единицы страны.

Удар по курсу национальной валюты страны

В таком случае происходит снижение национальной валюты, чтобы компенсировать разницу, которая, собственно, и вызвала неспособность платить по обязательствам. То есть происходит коррекция торгового баланса.

После девальвации, согласно экономической теории, восстанавливается привлекательность национальной валюты. Капиталы снова начинают работать,

– объясняет Ярослав Жалило.

Влияние на цены

Зато если страна является импортозависимой, то тогда риски дефолта в этом случае заключаются как раз в девальвации курса нацвалюты. Ведь после этого меняются внутренние цены – они растут.

Урезание зарплат

Поскольку заимствования, как правило, осуществляется для того, чтобы финансировать внутренние расходы, то страна в случае дефолта может пойти на сокращение этих расходов. То есть, фактически, дефолт для простых людей означает урезание или закрытие бюджетных учреждений, что сопровождается урезание занятости и заработной платы и тому подобное.

Спад инвестиционной привлекательности

То есть инвесторы все меньше вкладывают средства в страну или вообще выводят свой капитал.

Но повторяюсь: если происходит коррекция через валютный курс, то это позволяет управлять ситуацией. Здесь важно еще понять и причины дефолта. И они могут оказаться даже мощнее, чем все макроэкономические дисбалансы,

– заключает Жалило.

История дефолтов в Украине

Напоминаем, что в 2024 году соглашение Украины с кредиторами о временном прекращении выплат по долгам, которое было заключено в 2022 году, истекало. Его срок должен был закончиться 1 августа 2024 года. Без заключения нового соглашения пришлось бы или погасить долги самостоятельно, или объявлять дефолт в Украине.

Впрочем, в конечном итоге удалось достичь согласия с Комитетом держателей еврооблигаций, что стало важным процессом в реструктуризации долга.

Сегодня (22 июля 2024 года, – 24 Канал) мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, что позволит сэкономить 11,4 миллиарда долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 миллиарда – до 2033 года,

– заявил Шмыгаль.

Уже в сентябре того же года Украина сообщила, что успешно завершила реструктуризацию государственных облигаций и гарантированных государством еврооблигаций на сумму 20,5 миллиарда долларов США.

Всего после этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины был сокращен на около 9 миллиардов долларов. Как сообщается, это одно из крупнейших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга.

Однако после договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций одно из 3-х ведущих международных рейтинговых агентств Fitch еще больше снизило кредитный рейтинг Украины – с "CC" до уровня дефолта, то есть "С", говорилось на Reuters. Это случилось как раз из-за того, что произошла реструктуризация с большим списанием долга, что для рынков означает "проблемный обмен долга".

Интересно! Кроме того, в 1998 году Украина также была близка к объявлению дефолта, Впрочем, причиной стала не война, а финансовый кризис в России, от экономики которой Украина до сих пор была зависима несмотря на независимость в 1991 году. Как известно, тогда курс гривны относительно доллара упал почти вдвое, а внешний долг вырос до 40% ВВП.

Возможен ли дефолт в Украине сейчас?

От событий 2024 года прошло почти 2 года, но дефицит бюджета страны остается на довольно высоком уровне – 2,4 триллиона гривен, а это 18,5% ВВП страны. К тому же, общий госдолг составляет 9 триллионов гривен, свидетельствуют данные Минфина. И Жалило объясняет, что имея такой большой долг не стоит говорить, что в стране нет проблем, но это и не означает катастрофы.

Ситуация с существенным госдолгом в Украине не является уникальной, ведь в таких мощных странах мира, как США или Япония, госдолг превышает ВВП страны в разы. Поэтому здесь ничего катастрофического нет. Единственный вопрос: насколько государство способно финансировать или рефинансировать его,

– добавляет он.

А учитывая, что Украина находится в состоянии войны, это делать трудно. Решать проблему удается только благодаря помощи международным партнерам, ведь покрывать госдолг нужно именно из средств госбюджета, которые тратятся прежде всего на оборону.

Однако положительное отличие украинской ситуации по сравнению с другими странами, которые также имеют большой государственный долг, заключается в том, что большая часть нашего долга является не коммерческой.

У нас резко уменьшилась доля коммерческого долга, который выражался в облигациях государственной позиции. То есть коммерческие заимствования были реструктуризированы, а часть из них уже выкуплена,

– заявляет господин Ярослав.

Экономист напоминает, что проблема с так называемыми ВВП-варрантами была решена, ведь до этого Украина должна была держателям этих ценных бумаг выплачивать значительный процент, в случае если украинский ВВП растет.

Таким образом, большая часть госдолга Украины – обязательства перед инвестиционными кредиторами, то есть это или разные страны, или международные структуры, например Евросоюз и тому подобное.

Как говорит Ярослав Жалило, важно, что эти средства, которые предоставляются Украине Европейским Союзом, по сути учитываются как госдолг, но с учетом механизма ERA (финансовая инициатива стран G7, направлена на поддержку бюджета Украины за счет замороженных российских активов – 24 Канал), по которому кредит является беспроцентным, а возврат средств будет происходить в результате репараций, которые получит Украина от России после завершения в То есть де-факто реальная обременительность долга незначительна.

И благодаря вышеперечисленным действиям, стоимость украинского госдолга, то есть те проценты, которые должна уплатить Украина по нему, является относительно небольшой.

Обратите внимание! Сравнивать госдолг Украины до 2022 года и уже после, не стоит. Если сейчас госдолг Украины может составлять 100% от ВВП страны, то до полномасштабного вторжения он составлял ориентировочно 60% от ВВП, но это в основном был коммерческий долг, который стоил значительно дороже, говорит господин Ярослав.

Имеет ли Украина достаточно средств?

Жалило рассказывает, что правительство Украины относительно оптимистично настроено получить необходимые средства от ЕС, несмотря на то, что есть страны, которые тормозят предоставление этих средств.

Кроме того, есть проблема относительно условий получения этих средств, например выполнение структурных маяков по которым есть обязательства. Речь идет сейчас об обязательствах перед Международным валютным фондом.

Напоминаем! Украина обязалась принять пакет налоговых изменений перед МВФ для того, чтобы получить финансирование. Речь идет о введении НДС для ФЛП, налогообложения посылок из-за рубежа и тому подобное.

В общем Жалило заверил, что в течение войны, когда для Украины жизненно важно обеспечение финансирования, решения по проблемам, в частности дефицита бюджета и другого, будет найдете. А говорить о том, что есть какая-то вероятность дефолта, не стоит.

