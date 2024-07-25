Украине грозит дефолт: какие еще страны переживали дефолтные события за последние 25 лет

Украина ведет переговоры с кредиторами по долгу по еврооблигациям на сумму около 20 миллиардов долларов, чтобы не потерпеть дефолта. Впрочем, за последние 25 лет многие страны мира переживали дефолтные события.

Какова ситуация в Украине с дефолтом

Как сообщалось, Украина и кредиторы пришли к компромиссу по реструктуризации украинских еврооблигаций: кредиторы согласились на списание 25% долга и условное списание 12% в зависимости от выполнения прогнозов МВФ. А Украина, в свою очередь, согласилась на уступки для достижения приемлемого уровня приведенной стоимости облигаций.

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Как считает Руководитель аналитического отдела IK Concorde Capital Александр Паращий, теперь в дальнейшем надо, чтобы большинство держателей еврооблигаций одобрили условия соглашения. Это может занять несколько месяцев.

В ближайшие часы/дни нам все международные рейтинговые агентства поставят "дефолтный" рейтинг,

– считает эксперт.

С 1 августа правительство введет мораторий на выплаты по еврооблигациям или объявит дефолт.

Как другие страны проживали дефолт

! Украина уже несколько раз оказывалась на грани дефолта, в частности в 1998, 2000, 2015 и 2022 годах.

В течение последних 25 лет десятки стран столкнулись с дефолтами. Например, Аргентина трижды объявляла дефолт между 2000 и 2020 годами, но в 2024 году ей удалось избежать этого сценария. Между тем Греция, из-за длительного экономического кризиса, дважды была на грани дефолта в 2012 году. А также:

Дефолтные события имели место в таких странах Южной Америки, как Эквадор (1999, 2008, 2020, 2023), Уругвай (2003) и Венесуэла (2016).

Из стран Северной Америки в дефолтные ситуации попали Доминиканская Республика (2005), Никарагуа (2003, 2008) и Барбадос (2018).

Многие африканские страны также столкнулись с проблемами в выплатах долгов, среди которых Мозамбик (2016, 2017, 2023), Республика Конго (2017), Эфиопия (2023), Камерун (2023), Нигер (2023), Гана (2022) и другие.

! Россия и Беларусь в 2022 году допустили технический дефолт по внешнему долгу.

Какие страны мира переживали дефолт / Инфографика – Слово и Дело