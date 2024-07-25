Яка ситуація в Україні з дефолтом

Як повідомлялось, Україна та кредитори дійшли компромісу щодо реструктуризації українських єврооблігацій: кредитори погодилися на списання 25% боргу та умовне списання 12% залежно від виконання прогнозів МВФ. А Україна, своєю чергою, погодилася на поступки для досягнення прийнятного рівня приведеної вартості облігацій.

Читайте також: Нафтогаз здійснив обов'язкові платежі за єврооблігаціями

Як вважає Керівник аналітичного відділу IK Concorde Capital Олександр Паращій, тепер надалі треба, щоб більшість тримачів єврооблігацій схвалили умови угоди. Це може зайняти кілька місяців.

В найближчі години/дні нам усі міжнародні рейтингові агентства поставлять "дефолтний" рейтинг,

– вважає експерт.

З 1 серпня уряд запровадить мораторій на виплати за єврооблігаціями або оголосить дефолт.

Нагадаємо! Україна вже кілька разів опинялася на межі дефолту, зокрема у 1998, 2000, 2015 та 2022 роках.

Як інші країни проживали дефолт

Протягом останніх 25 років десятки країн зіштовхнулися з дефолтами. Наприклад, Аргентина тричі оголошувала дефолт між 2000 і 2020 роками, але у 2024 році їй вдалося уникнути цього сценарію. Тим часом Греція, через тривалу економічну кризу, двічі була на межі дефолту у 2012 році. А також:

Дефолтні події мали місце в таких країнах Південної Америки, як Еквадор (1999, 2008, 2020, 2023), Уругвай (2003) та Венесуела (2016).

З країн Північної Америки до дефолтних ситуацій потрапили Домініканська Республіка (2005), Нікарагуа (2003, 2008) і Барбадос (2018).

Багато африканських країн також зіткнулися з проблемами у виплатах боргів, серед яких Мозамбік (2016, 2017, 2023), Республіка Конго (2017), Ефіопія (2023), Камерун (2023), Нігер (2023), Гана (2022) та інші.

Цікаво! Росія та Білорусь у 2022 році допустили технічний дефолт із зовнішнього боргу.

Які країни світу переживали дефолт / Інфографіка – Слово і Діло