Непостоянные и непредсказуемые: американцы прокомментировали действия Трампа по экономике США

Более половины американцев расценивают действия и поступки президента США Дональда Трампа в сфере экономики слишком нестабильными. В частности это касается его агрессивной политики в отношении налогов на импорт.

О чем свидетельствует опрос

Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Так респондентам в Америке задали вопрос: "Являются ли шаги Трампа, приводящие к шатанию экономики, слишком непредсказуемыми?". И около 57% местных жителей уверены, что Дональд Трамп слишком непостоянен в своих действиях, которые направлены на экономику страны. В первую очередь, это касается его агрессивной стратегии налогообложения импорта. Именно она напугала фондовый рынок.

Кроме того, треть респондентов считают, что действия президента США не были слишком непредсказуемыми. В то же время 11% американцев не были уверены или не ответили. Однако примерно каждый третий республиканец сказал, что действия Трампа были слишком непредсказуемыми.

Считают ли американцы политику Трампа перспективной? Reuters пишет, что 79% республиканцев во время двухдневного опроса согласились с утверждением, что действия Трампа в экономике "окупятся в долгосрочной перспективе". А это означает, что некоторые люди в партии президента недовольны стилем его правления. Но в то же время они соглашаются с сутью его политики. Более того, 41% в целом и 5% демократов заявили, что политика Трампа все же окупится. Reuters пишет, что 79% республиканцев во время двухдневного опроса согласились с утверждением, что действия Трампа в экономике "окупятся в долгосрочной перспективе". А это означает, что некоторые люди в партии президента недовольны стилем его правления. Но в то же время они соглашаются с сутью его политики. Более того, 41% в целом и 5% демократов заявили, что политика Трампа все же окупится.

Примерно 70% респондентов опроса (9 из 10 демократов и 6 из 10 республиканцев) заявили, что ожидают повышения тарифов. А это, очевидно, сделает продукты и другие регулярные покупки дороже.

Хотя около 61% респондентов заявили, что приоритетом Трампа должно быть сдерживание роста цен.

Интересно! Опрос был проведен 11-12 марта среди 1422 взрослых американцев по всей стране. Погрешность для всех респондентов составляет 3 процентных пункта.