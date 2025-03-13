Непостоянные и непредсказуемые: американцы прокомментировали действия Трампа по экономике США
- Более половины американцев считают действия Дональда Трампа в сфере экономики слишком нестабильными, особенно его агрессивную политику в отношении налогов на импорт.
- Опрос показал, что 79% республиканцев верят, что действия Трампа в экономике принесут пользу в долгосрочной перспективе, несмотря на их непредсказуемость.
Более половины американцев расценивают действия и поступки президента США Дональда Трампа в сфере экономики слишком нестабильными. В частности это касается его агрессивной политики в отношении налогов на импорт.
О чем свидетельствует опрос
Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Так респондентам в Америке задали вопрос: "Являются ли шаги Трампа, приводящие к шатанию экономики, слишком непредсказуемыми?". И около 57% местных жителей уверены, что Дональд Трамп слишком непостоянен в своих действиях, которые направлены на экономику страны. В первую очередь, это касается его агрессивной стратегии налогообложения импорта. Именно она напугала фондовый рынок.
Кроме того, треть респондентов считают, что действия президента США не были слишком непредсказуемыми. В то же время 11% американцев не были уверены или не ответили. Однако примерно каждый третий республиканец сказал, что действия Трампа были слишком непредсказуемыми.
Считают ли американцы политику Трампа перспективной?
Примерно 70% респондентов опроса (9 из 10 демократов и 6 из 10 республиканцев) заявили, что ожидают повышения тарифов. А это, очевидно, сделает продукты и другие регулярные покупки дороже.
Хотя около 61% респондентов заявили, что приоритетом Трампа должно быть сдерживание роста цен.
Интересно! Опрос был проведен 11-12 марта среди 1422 взрослых американцев по всей стране. Погрешность для всех респондентов составляет 3 процентных пункта.