Не только зарплата: Свириденко раскрыла, как заработала миллионы в 2025 году

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в течение прошлого года получила более 4 с половиной миллионов гривен дохода. Однако основную часть средств ей принесла не работа в Кабмине.

Сколько заработала Свириденко?

Об этом свидетельствуют данные декларации за 2025 год, которые обнародовала премьер-министр.

Смотрите также Скрывала имущество на 3,2 миллиона гривен: депутату от "Слуги народа" объявили подозрение

Большую часть доходов Свириденко составили гонорары, которые она получила за преподавание в Киевской школе экономики.

По декларации, глава правительства получила:

1,37 миллиона гривен – за работу в Кабмине;

3,24 миллиона гривен – гонорары от КШЭ.

Также дополнительно Свириденко указала гонорар от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего в сумме 5 195 гривен.

Сообщила премьер в декларации и о своих денежных активах за прошлый год. Они довольно скромные:

138,7 тысяч гривен – на счету в "Приватбанке";

еще 100 тысяч гривен – гарантийный залог по договору аренды;

и 10 тысяч долларов – наличными.

Что имеет в собственности премьер-министр?

Декларация содержит информацию и о недвижимом имуществе руководительницы украинского правительства. По ее информации, в собственности Свириденко есть несколько квартир:

квартира в Киеве площадью 33,5 квадратных метра;

квартира в Чергинове площадью 74,3 квадратных метра;

а также 25% от квартиры в Чернигове (этим жильем премьер-министр владеет совместно с другими родственниками).

В 2025 году Свириденко начала снимать квартиру в Киеве. Ее площадь составляет 92,7 квадратных метра.

Также, как свидетельствует декларация, премьер имеет земельный участок в собственности площадью 1 496 квадратных метров. Она находится в селе Кроков Черниговской области.

Заметьте! Свириденко пользуется автомобилем марки BMW X3, выпущенным еще в 2016 году. Но машина принадлежит ее мужу.

Что известно о предыдущей декларации Свириденко?

Напомним, Верховная Рада 17 июля 2025 года поддержала назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины. За соответствующее решение отдали голос 262 депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Таким образом, Свириденко стала лишь второй женщиной в истории государства, которая возглавила правительство.

На тот момент в декларации Юлии Свириденко были указаны две квартиры в Чернигове, а также земельный участок под Черниговом.

В собственности семьи было однокомнатное помещение в Киеве, приобретенное в 2014 году, и большая квартира на почти 120 квадратных метров, куплена в 2021 году.

На мужа Свириденко и тогда был записан внедорожник BMW X3 2016 года, а Свириденко имела доверенность на пользование этим авто.

Какие чиновники попали в скандал с декларацией?