Не только зарплата: Свириденко раскрыла, как заработала миллионы в 2025 году
- Юлия Свириденко получила более 4,5 миллионов гривен дохода, из которых значительную часть составили гонорары от преподавания в Киевской школе экономики.
- Свириденко владеет несколькими квартирами, земельным участком в Черниговской области и пользуется автомобилем BMW X3, который принадлежит ее мужу.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в течение прошлого года получила более 4 с половиной миллионов гривен дохода. Однако основную часть средств ей принесла не работа в Кабмине.
Сколько заработала Свириденко?
Об этом свидетельствуют данные декларации за 2025 год, которые обнародовала премьер-министр.
Большую часть доходов Свириденко составили гонорары, которые она получила за преподавание в Киевской школе экономики.
По декларации, глава правительства получила:
- 1,37 миллиона гривен – за работу в Кабмине;
- 3,24 миллиона гривен – гонорары от КШЭ.
Также дополнительно Свириденко указала гонорар от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего в сумме 5 195 гривен.
Сообщила премьер в декларации и о своих денежных активах за прошлый год. Они довольно скромные:
- 138,7 тысяч гривен – на счету в "Приватбанке";
- еще 100 тысяч гривен – гарантийный залог по договору аренды;
- и 10 тысяч долларов – наличными.
Что имеет в собственности премьер-министр?
Декларация содержит информацию и о недвижимом имуществе руководительницы украинского правительства. По ее информации, в собственности Свириденко есть несколько квартир:
- квартира в Киеве площадью 33,5 квадратных метра;
- квартира в Чергинове площадью 74,3 квадратных метра;
- а также 25% от квартиры в Чернигове (этим жильем премьер-министр владеет совместно с другими родственниками).
В 2025 году Свириденко начала снимать квартиру в Киеве. Ее площадь составляет 92,7 квадратных метра.
Также, как свидетельствует декларация, премьер имеет земельный участок в собственности площадью 1 496 квадратных метров. Она находится в селе Кроков Черниговской области.
Заметьте! Свириденко пользуется автомобилем марки BMW X3, выпущенным еще в 2016 году. Но машина принадлежит ее мужу.
Что известно о предыдущей декларации Свириденко?
Напомним, Верховная Рада 17 июля 2025 года поддержала назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины. За соответствующее решение отдали голос 262 депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Таким образом, Свириденко стала лишь второй женщиной в истории государства, которая возглавила правительство.
На тот момент в декларации Юлии Свириденко были указаны две квартиры в Чернигове, а также земельный участок под Черниговом.
- В собственности семьи было однокомнатное помещение в Киеве, приобретенное в 2014 году, и большая квартира на почти 120 квадратных метров, куплена в 2021 году.
- На мужа Свириденко и тогда был записан внедорожник BMW X3 2016 года, а Свириденко имела доверенность на пользование этим авто.
Какие чиновники попали в скандал с декларацией?
Заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Ильчишин недавно оказался в центре скандала. По данным журналистов, во время войны его активы существенно выросли. В частности, он приобрел апартаменты в Полянице, которые, согласно декларации, были оценены значительно ниже рыночной стоимости.
Кроме того, как выяснили медиа, семья чиновника расширила свой автопарк – было куплено несколько автомобилей и мотоциклов. В то же время значительная часть имущества оформлена на его сожительницу.
Также правоохранительные органы расследуют дело о возможном внесении недостоверных данных в декларацию председателя Госэкоинспекции на сумму более 26 миллионов гривен.
Сам Александр Субботенко объяснил происхождение задекларированных 653 тысячи долларов тем, что эти средства якобы были найдены в гараже, который он унаследовал от своей бабушки.