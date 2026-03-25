Скільки заробила Свириденко?
Про це свідчать дані декларації за 2025 рік, які оприлюднила прем'єрка.
Більшу частину доходів Свириденко склали гонорари, які вона отримала за викладання у Київській школі економіки.
За декларацією, очільниця уряду отримала:
- 1,37 мільйона гривень – за роботу в Кабміні;
- 3,24 мільйона гривень – гонорари від КШЕ.
Також додатково Свириденко вказала гонорар від Київської школи державного управління імені Сергія Нижного у сумі 5 195 гривень.
Повідомила прем'єрка у декларації і про свої грошові активи за минулий рік. Вони доволі скромні:
- 138,7 тисяч гривень – на рахунку у "Приватбанку";
- ще 100 тисяч гривень – гарантійна застава за договором оренди;
- та 10 тисяч доларів – готівкою.
Що має у власності прем'єрка?
Декларація містить інформацію і про нерухоме майно очільниці українського уряду. За її інформацією, у власності Свириденко є декілька квартир:
- помешкання у Києві площею 33,5 квадратних метри;
- квартира в Чергінові площею 74,3 квадратних метри;
- а також 25% від квартири в Чернігові (цим житлом прем'єрка володіє спільно з іншими родичами).
У 2025 році Свириденко почала винаймати квартиру у Києві. Її площа складає 92,7 квадратних метри.
Також, як свідчить декларація, прем'єрка має земельну ділянку у власності площею 1 496 квадратних метрів. Вона знаходиться у селі Кроків Чернігівської області.
Зауважте! Свириденко користується автомобілем марки BMW X3, випущеним ще у 2016 році. Але автівка належить її чоловікові.
Що відомо про попередню декларацію Свириденко?
Нагадаємо, Верховна Рада 17 липня 2025 року підтримала призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою України. За відповідне рішення віддали голос 262 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Таким чином, Свириденко стала лише другою жінкою в історії держави, яка очолила уряд.
На той момент у декларації Юлії Свириденко були вказані дві квартири у Чернігові, а також земельна ділянка під Черніговом.
- У власності родини було однокімнатне помешкання у Києві, придбане у 2014 році, та велика квартира на майже 120 квадратних метрів, куплена у 2021 році.
- На чоловіка Свириденко і тоді був записаний позашляховик BMW X3 2016 року, а Свириденко мала довіреність на користування цим авто.
Які чиновники потрапили у скандал з декларацією?
Заступник голови Івано-Франківської ОДА Віталій Ільчишин нещодавно опинився в центрі скандалу. За даними журналістів, під час війни його активи суттєво зросли. Зокрема, він придбав апартаменти в Поляниці, які, згідно з декларацією, були оцінені значно нижче за ринкову вартість.
Крім того, як з’ясували медіа, сім’я посадовця розширила свій автопарк – було куплено кілька автомобілів і мотоциклів. Водночас значна частина майна оформлена на його співмешканку.
Також правоохоронні органи розслідують справу щодо можливого внесення недостовірних даних у декларацію голови Держекоінспекції на суму понад 26 мільйонів гривень.
Сам Олександр Субботенко пояснив походження задекларованих 653 тисячі доларів тим, що ці кошти нібито були знайдені в гаражі, який він успадкував від своєї бабусі.