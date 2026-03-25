Скільки заробила Свириденко?

Про це свідчать дані декларації за 2025 рік, які оприлюднила прем'єрка.

Більшу частину доходів Свириденко склали гонорари, які вона отримала за викладання у Київській школі економіки.

За декларацією, очільниця уряду отримала:

1,37 мільйона гривень – за роботу в Кабміні;

3,24 мільйона гривень – гонорари від КШЕ.

Також додатково Свириденко вказала гонорар від Київської школи державного управління імені Сергія Нижного у сумі 5 195 гривень.

Повідомила прем'єрка у декларації і про свої грошові активи за минулий рік. Вони доволі скромні:

138,7 тисяч гривень – на рахунку у "Приватбанку";

ще 100 тисяч гривень – гарантійна застава за договором оренди;

та 10 тисяч доларів – готівкою.

Що має у власності прем'єрка?

Декларація містить інформацію і про нерухоме майно очільниці українського уряду. За її інформацією, у власності Свириденко є декілька квартир:

помешкання у Києві площею 33,5 квадратних метри;

квартира в Чергінові площею 74,3 квадратних метри;

а також 25% від квартири в Чернігові (цим житлом прем'єрка володіє спільно з іншими родичами).

У 2025 році Свириденко почала винаймати квартиру у Києві. Її площа складає 92,7 квадратних метри.

Також, як свідчить декларація, прем'єрка має земельну ділянку у власності площею 1 496 квадратних метрів. Вона знаходиться у селі Кроків Чернігівської області.

Зауважте! Свириденко користується автомобілем марки BMW X3, випущеним ще у 2016 році. Але автівка належить її чоловікові.

Що відомо про попередню декларацію Свириденко?

Нагадаємо, Верховна Рада 17 липня 2025 року підтримала призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою України. За відповідне рішення віддали голос 262 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Таким чином, Свириденко стала лише другою жінкою в історії держави, яка очолила уряд.

На той момент у декларації Юлії Свириденко були вказані дві квартири у Чернігові, а також земельна ділянка під Черніговом.

У власності родини було однокімнатне помешкання у Києві, придбане у 2014 році, та велика квартира на майже 120 квадратних метрів, куплена у 2021 році.

На чоловіка Свириденко і тоді був записаний позашляховик BMW X3 2016 року, а Свириденко мала довіреність на користування цим авто.

