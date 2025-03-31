Сколько задекларировал Денис Шмыгаль за 2024 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль задекларировал свой заработок за 2024 год. Также стало известно о том, что его жена основала компанию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль задекларировал за 2024 год 1 миллион 160 тысяч гривен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его декларацию.

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Единственный источник его дохода – зарплата

Единственный источник дохода Дениса Шмыгаля – его зарплата. Других источников он не указывал.

Интересно, что его жена, Екатерина Шмыгаль, задекларировала 8,5 миллиона гривен доходов в 2024 году. В частности:

7,4 миллиона гривен – доход от предпринимательской деятельности;

35 тысяч гривен – пенсия;

24 тысячи гривен – зарплата зарплата;

994 тысячи гривен – доход от отчуждения движимого имущества. (Вероятно, речь идет об автомобиле Land Rover 2016 года выпуска, который был в предыдущей декларации)

Также в 2024 году она основала собственную компанию "Кадис УА". Основной вид деятельности – "Предоставление в аренду и эксплуатацию недвижимости".

У семьи есть отложенные деньги

Денис Шмыгаль хранит 140 тысяч долларов наличными и 207 тысяч гривен в банке.

Жена Екатерина также имеет отложенные средства. В частности, 242 тысячи долларов и 254 тысячи гривен наличными, а также 626,9 тысячи гривен на двух счетах в банке. Премьер-министр также указал в декларации сохранения его дочери Софии – более 3 тысяч гривен.

Шмыгаль с женой имеют по одному земельному участку (2200 квадратных метров каждая) в селе Хоросница во Львовской области. Екатерина Шмыгаль также владеет земельным участком (151 квадратный метр), домом (215,9 квадратного метра) и гаражом (17,7 квадратного метра) во Львове. Еще один земельный участок во Львове принадлежит ей на 25% (площадь 458 квадратных метров).