Декретные выплаты с 1 января: кто может рассчитывать на повышение

Размер декретных выплат отличается для работающих и безработных женщин и привязан к разным показателям. Период декрета тоже отличается и зависит от количества детей.

Декретные выплаты с 1 января

Для работающих женщин

Если женщина официально трудоустроена, имеет право на декретные выплаты, которые составляют 100% от средней зарплаты. Размер выплат составляет заработок за последние 12 месяцев разделен на количество отработанных дней. Именно такую сумму и женщина будет получать за один день декретного отпуска.

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Для женщин предпринимателей

Женщины-ФЛП тоже могут рассчитывать на декретные выплаты, ведь они платят ЕСВ. Однако для них размер декретных выплат зависит не от дохода, а от размера ЕСВ, который они платили за последний год.

Для неработающих женщин

Неработающие женщины могут получать декретные выплаты. Они будут составлять 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Поскольку прожиточный с декабря вырос до 2 684 гривен, то выплаты будут составлять 671 гривну в месяц.

Кто имеет право на декретные выплаты

Таким образом, в Украине каждая женщина имеет право на декретные выплаты. Однако что касается продолжительности их выплат, то срок также различается. Все зависит от количества детей, ожидаемых женщиной.

Ожидающих одного ребенка, то декретный отпуск будет составлять 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после).

Если женщина вынашивает больше одного ребенка – отпуск будет длиться 140 дней (по 70 дней до и после родов).

Если беременная женщина пострадала в результате Чернобыльской катастрофы, она может рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Также женщина имеет право на выплаты при рождении ребенка, которые составляют более 41 тысячи гривен и получить "упаковку малыша" в денежной или натуральной форме.