Декретные выплаты с 1 января: кто может рассчитывать на повышение
Размер декретных выплат отличается для работающих и безработных женщин и привязан к разным показателям. Период декрета тоже отличается и зависит от количества детей.
Декретные выплаты с 1 января
- Для работающих женщин
Если женщина официально трудоустроена, имеет право на декретные выплаты, которые составляют 100% от средней зарплаты. Размер выплат составляет заработок за последние 12 месяцев разделен на количество отработанных дней. Именно такую сумму и женщина будет получать за один день декретного отпуска.
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- Для женщин предпринимателей
Женщины-ФЛП тоже могут рассчитывать на декретные выплаты, ведь они платят ЕСВ. Однако для них размер декретных выплат зависит не от дохода, а от размера ЕСВ, который они платили за последний год.
- Для неработающих женщин
Неработающие женщины могут получать декретные выплаты. Они будут составлять 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Поскольку прожиточный с декабря вырос до 2 684 гривен, то выплаты будут составлять 671 гривну в месяц.
Кто имеет право на декретные выплаты
Таким образом, в Украине каждая женщина имеет право на декретные выплаты. Однако что касается продолжительности их выплат, то срок также различается. Все зависит от количества детей, ожидаемых женщиной.
- Ожидающих одного ребенка, то декретный отпуск будет составлять 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после).
- Если женщина вынашивает больше одного ребенка – отпуск будет длиться 140 дней (по 70 дней до и после родов).
- Если беременная женщина пострадала в результате Чернобыльской катастрофы, она может рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.