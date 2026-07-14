Ветеранам хотят выделить по 200 тысяч гривен вместо земли: что предлагают изменить

В Украине предлагают изменить механизм реализации права ветеранов войны на бесплатное получение земельного участка. Вместо земли они могут получить единовременную денежную компенсацию в размере 200 тысяч гривен при определенных условиях.

Почему предлагают выплачивать ветеранам компенсацию вместо земельных участков

В Украине зарегистрировали петицию №41/010315-26еп, автор которой предлагает изменить порядок реализации права ветеранов войны и других льготных категорий граждан на бесплатное получение земельных участков, сообщает 24 Канал. В настоящее время статья 121 Земельного кодекса Украины предусматривает, что участники боевых действий и другие определенные законом категории могут бесплатно получить земельный участок из государственной или коммунальной собственности.

В то же время автор инициативы отмечает, что после завершения полномасштабной войны количество лиц, имеющих такое право, существенно увеличится.

При этом свободных земельных ресурсов, особенно в пределах населенных пунктов, может оказаться недостаточно. Из-за этого значительная часть ветеранов рискует не воспользоваться гарантированной государством льготой не из-за отсутствия права, а из-за нехватки земельных участков.

Какую альтернативу предлагают и кто сможет ею воспользоваться

Автор петиции предлагает дополнить законодательство возможностью получить единовременную денежную компенсацию в размере 200 тысяч гривен вместо земельного участка. Воспользоваться таким механизмом можно будет по желанию ветерана или в случае, если органы власти не смогут предоставить землю из-за отсутствия свободных участков.

По мнению инициатора, это позволит гарантировать реализацию прав ветеранов независимо от земельного фонда, сделает выполнение государственных обязательств более прозрачным, снизит нагрузку на органы местного самоуправления и минимизирует риски злоупотреблений при распределении земли.

Кроме того, ветераны получат возможность самостоятельно решать, на что направить средства. В частности, компенсацию можно будет использовать для приобретения жилья, открытия собственного дела, лечения или других важных нужд.

Что именно хотят изменить в Земельном кодексе

Инициатор предлагает законодательно закрепить право лиц, имеющих право на бесплатное получение земельного участка, выбирать между земельным участком и единовременной денежной выплатой.

По замыслу автора петиции, это позволит перейти от формального существования льготы к ее реальному осуществлению. Если земельных ресурсов не хватит или сам ветеран выберет финансовую компенсацию, государство сможет выполнить свои обязательства путем выплаты 200 тысяч гривен.

К слову, для участников боевых действий в Украине действуют отдельные государственные гарантии в отношении пенсионного обеспечения. Одной из них является минимальный размер пенсии, который определяется законодательством и не может быть уменьшен, если человек имеет право на соответствующие выплаты.