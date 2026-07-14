Чому пропонують виплачувати ветеранам компенсацію замість земельних ділянок

В Україні зареєстрували петицію №41/010315-26еп, автор якої пропонує змінити порядок реалізації права ветеранів війни та інших пільгових категорій громадян на безоплатне отримання земельних ділянок, передає 24 Канал. Наразі стаття 121 Земельного кодексу України передбачає, що учасники бойових дій та інші визначені законом категорії можуть безкоштовно отримати земельну ділянку із державної або комунальної власності.

Водночас автор ініціативи наголошує, що після завершення повномасштабної війни кількість осіб, які матимуть таке право, суттєво збільшиться.

При цьому вільних земельних ресурсів, особливо у межах населених пунктів, може виявитися недостатньо. Через це значна частина ветеранів ризикує не скористатися гарантованою державою пільгою не через відсутність права, а через нестачу земельних ділянок.

Яку альтернативу пропонують та хто зможе нею скористатися

Автор петиції пропонує доповнити законодавство можливістю отримати одноразову грошову компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень замість земельної ділянки. Скористатися таким механізмом можна буде за бажанням ветерана або у випадку, якщо органи влади не матимуть можливості надати землю через відсутність вільних ділянок.

На думку ініціатора, це дозволить гарантувати реалізацію права ветеранів незалежно від земельного фонду, зробить виконання державних зобов'язань більш прозорим, зменшить навантаження на органи місцевого самоврядування та мінімізує ризики зловживань під час розподілу землі.

Крім того, ветерани отримають можливість самостійно визначати, на що спрямувати кошти. Зокрема, компенсацію можна буде використати для придбання житла, започаткування власної справи, лікування або інших важливих потреб.

Що саме хочуть змінити у Земельному кодексі

Ініціатор пропонує законодавчо закріпити право осіб, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки, обирати між земельною ділянкою та одноразовою грошовою виплатою.

За задумом автора петиції, це дозволить перейти від формального існування пільги до її реального виконання. Якщо земельних ресурсів не вистачатиме або сам ветеран обере фінансову компенсацію, держава зможе виконати свої зобов'язання шляхом виплати 200 тисяч гривень.

До слова, Для учасників бойових дій в Україні діють окремі державні гарантії щодо пенсійного забезпечення. Однією з них є мінімальний розмір пенсії, який визначається законодавством і не може бути зменшений, якщо людина має право на відповідні виплати.