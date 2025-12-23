В следующем году предусмотрим новые программы прямой поддержки граждан, – Зеленский

Президент сообщил, что в следующем году в Украине введут новые программы прямой поддержки граждан. Он также упомянул о результатах зимней поддержки в 2025 году.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите также Суммы шокируют: сколько на самом деле держат украинцы в банках

Что Зеленский говорит о прямой поддержке граждан?

Президент Украины рассказал, что почти 18 миллионов украинцев дали заявку на зимнюю поддержку. Он подчеркнул: важно, чтобы заявка была оформлена именно до Рождества – это последний день оформления заявок на нынешнюю зимнюю поддержку.

Средства можно будет использовать до июня, то есть каждый из этих почти 18 миллионов украинцев успеет воспользоваться программой.

И мы видим, что такие формы поддержки действительно работают – прямая поддержка, и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части мира так или иначе формируют свои программы прямой поддержки,

– говорит украинский политик.

Зеленский добавил, что в следующем году в Украине предусмотрят новые программы прямой поддержки граждан.

Какие выплаты можно оформить в Дії?