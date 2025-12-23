В следующем году предусмотрим новые программы прямой поддержки граждан, – Зеленский
- В следующем году в Украине будут введены новые программы прямой поддержки граждан.
- Почти 18 миллионов украинцев подали заявки на зимнюю поддержку, которую можно будет использовать до июня 2025 года.
Президент сообщил, что в следующем году в Украине введут новые программы прямой поддержки граждан. Он также упомянул о результатах зимней поддержки в 2025 году.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
Что Зеленский говорит о прямой поддержке граждан?
Президент Украины рассказал, что почти 18 миллионов украинцев дали заявку на зимнюю поддержку. Он подчеркнул: важно, чтобы заявка была оформлена именно до Рождества – это последний день оформления заявок на нынешнюю зимнюю поддержку.
Средства можно будет использовать до июня, то есть каждый из этих почти 18 миллионов украинцев успеет воспользоваться программой.
И мы видим, что такие формы поддержки действительно работают – прямая поддержка, и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части мира так или иначе формируют свои программы прямой поддержки,
– говорит украинский политик.
Зеленский добавил, что в следующем году в Украине предусмотрят новые программы прямой поддержки граждан.
Какие выплаты можно оформить в Дії?
Напомним, что заявление на 1 000 гривен "Зимней поддержки" можно подать через приложение Дія до 24 декабря. Сделать это может каждый совершеннолетний гражданин, находящийся на подконтрольной Украине территории.
Кроме того, в Украине стартовал проект по предоставлению нового вида государственной поддержки для домохозяйств, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Также через Дію до 17 декабря подать заявление на единовременную выплату в размере 6 500 гривен в рамках "Зимней поддержки" можно было для: детей под опекой или попечительством; детей с инвалидностью, детей-воспитанников приемных семей и ДДСТ, в том числе детей с инвалидностью; людей с инвалидностью I группы среди ВПЛ; детей из малообеспеченных семей до 18 лет; детей из числа ВПЛ, которые являются получателями помощи на проживание внутренне перемещенным лицам; одиноких пенсионеров, которые получают надбавку на уход.