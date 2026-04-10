Украинцы имеют право поддержку в 40 тысяч гривен: кто может претендовать на выплату
- Киевляне, в чьих домах инженерные сети повреждены в результате российских атак, могут получить 40 тысяч гривен.
- Для получения выплаты нужно подать заявление с документами, включая справку о повреждении жилья, лично или по электронной почте.
Украинцы имеют право на получение денежной компенсаций от правительства. Согласно сообщениям властей, она составляет 40 тысяч гривен.
Кто может получить денежную выплату 40 тысяч гривен?
Помощь предусмотрена для киевлян, в чьих домах инженерные сети были повреждены в результате российских атак, о чем сообщили в КГГА.
Единовременная материальная помощь предоставляется в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам"
– говорится в сообщении.
Полученные средства можно направить на такие расходы:
- восстановительные работы в квартире;
- устранение последствий повреждения;
- приобретение необходимых отопительных приборов.
Важно! Право на выплату имеют владельцы или совладельцы жилья, которое повреждено после 1 января 2026 года.
Для получения денежной выплаты следует подать заявление и пакет документов, в частности:
- документ, удостоверяющий личность (например, паспорт гражданина Украины);
- регистрационный номер налогоплательщика (при наличии);
- справку о повреждении жилья от организации по обслуживанию жилищного фонда;
- реквизиты банковского счета.
Подать документы можно лично (по адресу проспект Любомира Гузара 7, кабинеты 115 и 116) или по электронной почте – social@kyivcity.gov.ua. Также киевлян могут проконсультировать по телефонам: 0443665976, 0443665970.
За первый квартал 2026 года уже 200 жителей столицы получили помощь на общую сумму 8 миллионов гривен.
Напомним! С 1 апреля уязвимые слои населения могут получить единовременную выплату в размере 1 500 гривен, о чем сообщала Юлия Свириденко. Средства поступят на счета банков, также их можно получить через Укрпочту. Никакие дополнительные заявления подавать не нужно.
Что еще следует знать украинцам о помощи?
- Поддержку в 1 500 гривен начали выплачивать с 7 апреля. В то же время потратить денежную помощь можно на любые нужды – никаких ограничений правительство не установило.
- А семьи, в которых есть дети с инвалидностью подгруппы А, могут получить выплату в размере 6 500 гривен. В целом поддержку получат более 8 700 семей.