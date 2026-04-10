Хто може отримати грошову виплату 40 тисяч гривень?

Допомога передбачена для киян, у чиїх будинках інженерні мережі були пошкоджені внаслідок російських атак, про що повідомили у КМДА.

Одноразова матеріальна допомога надається в межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам"

– йдеться у повідомленні.

Отримані кошти можна спрямувати на такі витрати:

відновлювальні роботи у квартирі; усунення наслідків пошкодження; придбання необхідних опалювальних приладів.

Важливо! Право на виплату мають власники або співвласники житла, яке пошкоджене після 1 січня 2026 року.

Для отримання грошової виплати слід подати заяву та пакет документів, зокрема:

документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт громадянина України);

реєстраційний номер платника податків (за наявності);

довідку про пошкодження житла від організації з обслуговування житлового фонду;

реквізити банківського рахунку.

Подати документи можна особисто (за адресою проспект Любомира Гузара 7, кабінети 115 та 116) або електронною поштою – social@kyivcity.gov.ua. Також киян можуть проконсультувати за телефонами: 0443665976, 0443665970.

За перший квартал 2026 року вже 200 мешканців столиці отримали допомогу на загальну суму 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо! З 1 квітня вразливі верстви населення можуть отримати одноразову виплату у розмірі 1 500 гривень, про що повідомляла Юлія Свириденко. Кошти надійдуть на рахунки банків, також їх можна отримати через Укрпошту. Жодні додаткові заяви подавати не потрібно.

