Кто может получить денежную выплату 40 тысяч гривен?
Помощь предусмотрена для киевлян, в чьих домах инженерные сети были повреждены в результате российских атак, о чем сообщили в КГГА.
Единовременная материальная помощь предоставляется в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам"
Полученные средства можно направить на такие расходы:
- восстановительные работы в квартире;
- устранение последствий повреждения;
- приобретение необходимых отопительных приборов.
Важно! Право на выплату имеют владельцы или совладельцы жилья, которое повреждено после 1 января 2026 года.
Для получения денежной выплаты следует подать заявление и пакет документов, в частности:
- документ, удостоверяющий личность (например, паспорт гражданина Украины);
- регистрационный номер налогоплательщика (при наличии);
- справку о повреждении жилья от организации по обслуживанию жилищного фонда;
- реквизиты банковского счета.
Подать документы можно лично (по адресу проспект Любомира Гузара 7, кабинеты 115 и 116) или по электронной почте – social@kyivcity.gov.ua. Также киевлян могут проконсультировать по телефонам: 0443665976, 0443665970.
За первый квартал 2026 года уже 200 жителей столицы получили помощь на общую сумму 8 миллионов гривен.
Напомним! С 1 апреля уязвимые слои населения могут получить единовременную выплату в размере 1 500 гривен, о чем сообщала Юлия Свириденко. Средства поступят на счета банков, также их можно получить через Укрпочту. Никакие дополнительные заявления подавать не нужно.
Что еще следует знать украинцам о помощи?
- Поддержку в 1 500 гривен начали выплачивать с 7 апреля. В то же время потратить денежную помощь можно на любые нужды – никаких ограничений правительство не установило.
- А семьи, в которых есть дети с инвалидностью подгруппы А, могут получить выплату в размере 6 500 гривен. В целом поддержку получат более 8 700 семей.