4000 злотых для украинцев в Польше: новые условия денежной помощи

В Польше введены новые условия денежной помощи для украинцев. Теперь они могут получить до 4000 злотых. Выплаты будут предоставляться по определенным критериям.

Кто сможет получить 4 000 злотых

Польша расширила программу социальной поддержки для украинцев с инвалидностью, которые имеют легальный статус. С января 2024 года введена новая система финансовой помощи с выплатами от 600 до 4 000 злотых, сообщает 24 Канал со ссылкой на платформу Spilno в Польше.

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Программа охватывает детей до 18 лет или до 25 лет, если инвалидность возникла во время учебы. Украинцы старше 18 лет с подтвержденным статусом инвалидности могут получать ежемесячную пенсию в размере 1588,44 злотых.

Введена также программа Swiadczenie wspierające, по которой размер помощи зависит от оценки медико-социальной экспертной комиссии. Выплаты будут колебаться от 40% до 220% социальной пенсии в зависимости от уровня потребности в поддержке.

Польское правительство разработало вместе с этим программы поддержки для семей с детьми с инвалидностью:

Одна из них - ежемесячное пособие по уходу (Świadczenie pielęgnacyjne) в размере 2 458 злотых для опекунов, которые не могут работать из-за ухода за ребенком. Программа действует для детей до 18 лет и до 25 лет, если инвалидность возникла во время обучения.

Дополнительно предоставляются пособия: 215,84 злотых для детей с инвалидностью и лиц старше 16 лет, а также специальная выплата по уходу (Specjalny zasiłek opiekuńczy) в размере 620 злотых.