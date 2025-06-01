Будут ли США оказывать денежную помощь Украине

С большой вероятностью США будут продолжать помогать Украине. Однако изменится сам формат этой помощи.

Будет ли Украина получать американскую помощь

Эксперт Иван Ус в комментарии 24 Каналу сказал, что США якобы планируют обвинить Украину в росте американского госдолга.

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Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований На конец 2024 года государственный долг США, если я не ошибаюсь, составлял 36 триллионов долларов. Сейчас он составляет где-то до 40 триллионов долларов. А США предоставили Украине примерно 100 миллиардов долларов. Скажем так: такие вбросы – это традиционная для США попытка продемонстрировать избирателям, что власть борется с долгом.

США, скорее всего, и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Однако количество грантов явно уменьшится, а вот кредиты американцы предоставят.

Ус подчеркивает, что Трамп давно говорил именно о займах для Украины от США. Важную роль играет то, какими будут условия предоставления этих кредитов.

У финансистов есть такая шутка, что якобы когда стране дают гранты, которые не нужно возвращать, то это означает, что в страну не верят. А когда дают в кредит, то кредиторы заинтересованы в вашем деле,

– говорит Иван Ус.

Именно поэтому Ус говорит, что предоставление кредитов для Украины является хорошим знаком. Главное, чтобы условия американских займов были аналогичны европейским.

Напомним! Евросоюз дал Украине кредит аж на 35 лет.