Помощь от ООН и ЮНИСЕФ: как ВПЛ могут получить выплаты
Источник:Факты ICTV
В Украине в настоящее время насчитывается около 8 миллионов внутренних переселенцев, часть из которых нуждается в финансовой помощи. ООН и ЮНИСЕФ регулярно помогают нашим гражданам, чтобы получить выплаты нужно выполнить определенные условия.
Как получить выплаты в ООН
Программа ООН для переселенцев ориентирована на уязвимые категории пострадавших от войны и тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в некоторые регионы Украины. Размер денежной помощи составляет 2220 гривен на одного человека. Средства будут выплачиваться три месяца.
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Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту" с заявлением. Где находятся пункты регистрации можно посмотреть по этой ссылке.
Что с выплатами от ЮНИСЕФ
В ЮНИСЕФ существует программа финансовой помощи "Совместно", которая поддерживает многодетные семьи, пострадавшие от войны. Им тоже выплачивали по 2200 гривен ежемесячно, но не более чем на 5 человек.
Пока что регистрация на денежную программу остановлена с 14 августа 2022 года.
Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, отвечающим критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь,
– объяснили в организации.
Также в фонде добавили, что сейчас выплачиваются средства семьям, успевшим подать заявки до приостановки регистрации. В настоящее время организация занимается проверкой заявок, отправленных украинцами еще в 2022 году.Обратите внимание! Если лицо отправило заявку, а средства не поступили, то в 2023 году они зачислятся на счет, который он указал при регистрации.
Украинцы могут получить еще одну денежную помощь
ВПЛ могут получить 6 600 гривен единовременной помощи, если они относятся к следующим категориям:
- семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;
- многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
- беременные и кормящие грудью женщины;
- женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;
- лица старше 50 лет с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.
Для регистрации необходимо обратиться по телефону (067) 333-17-52 и оставить заявку. Затем отправить в чат-бот в Viber или Telegram следующие документы:
- первая и вторая странички паспорта;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении;
- документ, подтверждающий вашу категорию, по которой начисляются выплаты.
- справка о прописке (если у вас есть ID-карта).