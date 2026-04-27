Украина направила запрос в ЕС: Киев может получить миллиарды евро
- Украина может получить денежную помощь в размере 2,7 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Facility.
- Украина уже подала запрос в Европейскую комиссию для перечисления этих средств и продолжает консультации по законодательным изменениям.
Украина может получить 2,7 миллиарда евро от Евросоюза. Правительство страны уже направило в Европейскую комиссию необходимые документы.
Какие деньги может получить Украина?
Средства могут быть начислены в рамках механизма Ukraine Facility, о чем сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в Брюсселе в понедельник, 27 апреля.
Читайте также Европа хочет совместно производить оружие с Украиной, но говорит об одном тормозе
Согласно информации, Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой перечислить ей 2,7 миллиарда евро. Это произошло после успешного принятия ряда законопроектов в рамках механизма финансирования Ukraine Facility.
По 2,7 миллиарда, я могу подтвердить, что Украина действительно подала свой запрос на платеж. Сейчас мы обрабатываем этот запрос,
– сказал Мерсье.
Обратите внимание! Никаких других комментариев представитель Еврокомиссии не предоставил.
Напомним, что о том, что Украина готовится к получению пакета финансовой помощи объемом 2,7 миллиарда евро уже сообщали на Правительственном портале. Деньги направят на поддержку макрофинансовой стабильности.
Это стало возможным благодаря совместной работе Правительства и Верховной Рады. На прошлой неделе Парламент принял пакет решений, необходимых для продолжения финансирования, в частности законы о цифровизации исполнительного производства, об интеграции в энергорынок ЕС и реформу системы государственного надзора.
Обратите внимание! Сейчас Киев продолжает консультации с нардепами относительно дальнейших законодательных изменений, которые необходимы для выполнения тех обязательств, что Украина ранее предоставила партнерам.
Что еще следует знать о помощи от ЕС?
Напомним, что 23 апреля кредит на 90 миллиардов евро от ЕС разблокировали. Первый транш ожидается уже в мае или июне.
Владимир Зеленский 26 апреля сообщил, что приоритетом будет защита государства. То есть первый транш в рамках пакета поддержки направят на внутреннее производство – это дроны и все направление miltech.