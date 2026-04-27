Які гроші може отримати Україна?

Кошти можуть бути нараховані у рамках механізму Ukraine Facility, про що повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у Брюсселі у понеділок, 27 квітня.

Згідно з інформацією, Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням перерахувати їй 2,7 мільярда євро. Це відбулося після успішного ухвалення низки законопроєктів у рамках механізму фінансування Ukraine Facility.

Щодо 2,7 мільярда, я можу підтвердити, що Україна справді подала свій запит на платіж. Зараз ми обробляємо цей запит,

– сказав Мерсьє.

Зверніть увагу! Жодних інших коментарів речник Єврокомісії не надав.

Нагадаємо, що про те, що Україна готується до отримання пакета фінансової допомоги обсягом 2,7 мільярда євро вже повідомляли на Урядовому порталі. Гроші спрямують на підтримку макрофінансової стабільності.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Це стало можливим завдяки спільній роботі Уряду та Верховної Ради. Минулого тижня Парламент ухвалив пакет рішень, необхідних для продовження фінансування, зокрема закони про цифровізацію виконавчого провадження, про інтеграції до енергоринку ЄС та реформу системи державного нагляду.

Зауважте! Наразі Київ продовжує консультації з нардепами щодо подальших законодавчих змін, які необхідні для виконання тих зобов'язань, що Україна раніше надала партнерам.

Що ще слід знати про допомогу від ЄС?

Нагадаємо, що 23 квітня кредит на 90 мільярдів євро від ЄС розблокували. Перший транш очікується вже у травні або червня.

Володимир Зеленський 26 квітня повідомив, що пріоритетом буде захист держави. Тобто перший транш у межах пакета підтримки спрямують на внутрішнє виробництво – це дрони та весь напрямок miltech.