Какие деньги может получить Украина?

Средства могут быть начислены в рамках механизма Ukraine Facility, о чем сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в Брюсселе в понедельник, 27 апреля.

Согласно информации, Украина обратилась к Европейскому Союзу с просьбой перечислить ей 2,7 миллиарда евро. Это произошло после успешного принятия ряда законопроектов в рамках механизма финансирования Ukraine Facility.

По 2,7 миллиарда, я могу подтвердить, что Украина действительно подала свой запрос на платеж. Сейчас мы обрабатываем этот запрос,

– сказал Мерсье.

Обратите внимание! Никаких других комментариев представитель Еврокомиссии не предоставил.

Напомним, что о том, что Украина готовится к получению пакета финансовой помощи объемом 2,7 миллиарда евро уже сообщали на Правительственном портале. Деньги направят на поддержку макрофинансовой стабильности.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Это стало возможным благодаря совместной работе Правительства и Верховной Рады. На прошлой неделе Парламент принял пакет решений, необходимых для продолжения финансирования, в частности законы о цифровизации исполнительного производства, об интеграции в энергорынок ЕС и реформу системы государственного надзора.

Обратите внимание! Сейчас Киев продолжает консультации с нардепами относительно дальнейших законодательных изменений, которые необходимы для выполнения тех обязательств, что Украина ранее предоставила партнерам.

Что еще следует знать о помощи от ЕС?

Напомним, что 23 апреля кредит на 90 миллиардов евро от ЕС разблокировали. Первый транш ожидается уже в мае или июне.

Владимир Зеленский 26 апреля сообщил, что приоритетом будет защита государства. То есть первый транш в рамках пакета поддержки направят на внутреннее производство – это дроны и все направление miltech.