Япония оказывает денежную помощь украинцам: как получить 11 тысяч гривен
Источник:БФ "Право на защиту"
Осенью украинцы могут воспользоваться программой финансовой помощи, которую запускает благотворительный фонд "Право на защиту" в сотрудничестве с японской организацией "Peace Winds Japan". В рамках этой инициативы каждый участник может получить до 11 тысяч гривен.
Кому доступна финансовая помощь от Японии
Денежную помощь оказывают в рамках проекта "Денежная помощь для уязвимых категорий населения на юго-востоке Украины" в Запорожской области, сообщили в БФ "Право на защиту".
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В частности, это касается домохозяйств, которые расположены на территориях Запорожской области, где боевые действия продолжаются последние четыре месяца, или тех, что были вынуждены переместиться в Запорожскую область более 30 дней назад.
Обратите внимание! Заявки могут подавать лица или семьи, которые не получали денежную помощь от этого фонда, а также не регистрировались на финансовую поддержку от международных организаций в течение последних трех месяцев. При этом доход не должен превышать 6 320 гривен на каждого члена семьи.
Сумма помощи составляет 3,6 тысячи гривен на одного человека в месяц. Выплаты будут продолжаться в течение трех месяцев, что в итоге обеспечит общую сумму помощи в размере 10,8 тысячи гривен на человека.
Какие критерии получения выплат
Впрочем, эти семьи или лица должны подпадать под один или несколько критериев уязвимости:
- семью возглавляет один человек (мужчина или женщина);
- в семье есть лицо с установленной инвалидностью;
- в семье есть беременная женщина или ребенок до одного года;
- в домохозяйстве есть приемные родители или опекуны;
- в семье есть дети до четырех лет (включительно);
- в семье есть трое и более детей;
- есть лица с хроническими заболеваниями;
- в семье есть лица пожилого возраста (60 лет и более).