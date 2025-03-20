Некоторые украинцы смогут получить денежную помощь от Эстонии
- Эстонский совет по вопросам беженцев предоставляет деньги украинцам с низким доходом или из опасных регионов двух областей.
- Помощь составляет 3,6 тысячи гривен в месяц на человека в течение трех месяцев для уязвимых групп населения
Эстонский совет по вопросам беженцев объявил о начале онлайн-регистрации для предоставления многоцелевой финансовой помощи уязвимым слоям населения. Заявки на получение выплат могут подавать жители двух регионов.
Кто сможет получить выплату
Согласно условиям программы, помощь могут получить лица с низким уровнем дохода, а также те, кто проживает в опасных регионах, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу организации.
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Деньги предназначены для покрытия основных потребностей, таких как продукты питания и средства гигиены.
Для получения финансовой помощи нужно принадлежать к одной из следующих уязвимых групп:
- неполная семья с детьми (одинокая мать или отец);
- женщина, которая является единственным кормильцем в семье;
- беременные женщины в семье;
- многодетные семьи с детьми до 18 лет;
- семьи, где есть дети до двух лет;
- лица с инвалидностью первой или второй группы, тяжелобольные или такие, требующие дорогостоящего лечения;
- семьи, где есть только пожилые люди (от 60 лет);
- семьи, которые частично или полностью потеряли свое жилье;
- семьи, где члены получили ранения или погибли из-за боевых действий.
Какой размер помощи
Размер финансовой помощи составляет 3,6 тысячи гривен в месяц на одного члена семьи, и эта сумма будет выплачиваться в течение трех месяцев.
Лица, которые соответствуют условиям программы и имеют соответствующие обстоятельства, могут подать онлайн-запрос.
Прием заявок на многоцелевую финансовую помощь будет проходить по следующему графику:
- 22 марта (9:00) – для жителей приоритетных районов Донецкой области;
- 23 марта (9:00) – для жителей приоритетных районов Луганской области.
Обратите внимание! Программа охватывает Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области.