Некоторые украинцы смогут получить денежную помощь от Эстонии

Эстонский совет по вопросам беженцев объявил о начале онлайн-регистрации для предоставления многоцелевой финансовой помощи уязвимым слоям населения. Заявки на получение выплат могут подавать жители двух регионов.

Кто сможет получить выплату

Согласно условиям программы, помощь могут получить лица с низким уровнем дохода, а также те, кто проживает в опасных регионах, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу организации.

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Деньги предназначены для покрытия основных потребностей, таких как продукты питания и средства гигиены.

Для получения финансовой помощи нужно принадлежать к одной из следующих уязвимых групп:

неполная семья с детьми (одинокая мать или отец);

женщина, которая является единственным кормильцем в семье;

беременные женщины в семье;

многодетные семьи с детьми до 18 лет;

семьи, где есть дети до двух лет;

лица с инвалидностью первой или второй группы, тяжелобольные или такие, требующие дорогостоящего лечения;

семьи, где есть только пожилые люди (от 60 лет);

семьи, которые частично или полностью потеряли свое жилье;

семьи, где члены получили ранения или погибли из-за боевых действий.

Какой размер помощи

Размер финансовой помощи составляет 3,6 тысячи гривен в месяц на одного члена семьи, и эта сумма будет выплачиваться в течение трех месяцев.

Лица, которые соответствуют условиям программы и имеют соответствующие обстоятельства, могут подать онлайн-запрос.

Прием заявок на многоцелевую финансовую помощь будет проходить по следующему графику:

22 марта (9:00) – для жителей приоритетных районов Донецкой области;

23 марта (9:00) – для жителей приоритетных районов Луганской области.

Обратите внимание! Программа охватывает Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области.