Кто из пенсионеров сможет получить деньги от ООН в 2025 году
- Пенсионеры, которые живут в зонах боевых действий или прифронтовых зонах, с пенсией не более 3 250 грн и без других международных выплат, могут получить денежную помощь от ООН до середины 2025 года.
- Социальная выплата составляет разницу между 3 250 грн и фактической суммой пенсии, которую получают пенсионеры, при условии, что они соответствуют всем критериям.
Пенсионеры, которые соответствуют условиям программы от ООН по дополнительной денежной помощи, могут получить выплаты от Всемирной продовольственной программы. Ее продлили до середины 2025 года.
Пенсионеры получат помощь от ООН
Речь идет о сумме, которая равна разнице между 3 250 грн и суммой пенсии, которую они получают, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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То есть если пенсионная выплата составляет 3 100 гривен, то высчитывается разница. Если же от 3250 гривен отнять 3100, то сумма будет равна 150 гривен. Это и будет доплата, которую сможет получить пенсионер или пенсионерка.
Для получения этой денежной помощи человек должен соответствовать трем условиям:
- лицо проживает там, где продолжаются боевые действия, или в прифронтовой зоне;
- пенсия человека должна быть не более 3 250 гривен;
- отсутствие каких-либо выплат от любых международных организаций и помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.
В перечень территорий входят места активных или возможных боевых действий, которые определены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Важно! В то же время выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.
Кто еще может получить помощь от ООН
Следует добавить, что в конце 2024 года добавили новые категории граждан Украины, которые могут получить эти выплаты. Теперь право на денежную помощь имеют
- лица, которые не имеют права на получение пенсии;
- и взрослые и дети с инвалидностью.
Обратите внимание! Однако при условии соответствия одновременно нескольким критериям.