До 10 800 гривен на одного человека: кто может получить помощь

Некоторые украинцы смогут получить финансовую помощь от благотворительной организации. Однако для этого надо соответствовать определенным условиям.

Кто может получить помощь

Украинцы смогут в течение трех месяцев получать 3 600 гривен, что суммарно составит 10 800 гривен на человека.

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Эти средства предоставляют благотворительный фонд "Руки милости" в сотрудничестве с World Vision в рамках проекта помощи населению, пострадавшему от войны в Украине.

На помощь могут рассчитывать жители поселка Березнеговатое и города Снигиревка в Николаевской области. Чтобы получить эту денежную помощь, кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

Они не получали денежную помощь от международных организаций в течение последних трех месяцев.

Имели доход на человека менее 6 318 гривен в месяц, не учитывая социальные выплаты и денежную помощь.

Дополнительные критерии

Также у лица должен присутствовать хотя бы один из дополнительных критериев: