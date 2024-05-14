До 10 800 гривен на одного человека: кто может получить помощь

14 мая 2024, 14:40
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Источник:

Руки Милости

Некоторые украинцы смогут получить финансовую помощь от благотворительной организации. Однако для этого надо соответствовать определенным условиям.

Кто может получить помощь

Украинцы смогут в течение трех месяцев получать 3 600 гривен, что суммарно составит 10 800 гривен на человека.

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Обратите внимание! Эти средства предоставляют благотворительный фонд "Руки милости" в сотрудничестве с World Vision в рамках проекта помощи населению, пострадавшему от войны в Украине.

На помощь могут рассчитывать жители поселка Березнеговатое и города Снигиревка в Николаевской области. Чтобы получить эту денежную помощь, кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

  • Они не получали денежную помощь от международных организаций в течение последних трех месяцев.
  • Имели доход на человека менее 6 318 гривен в месяц, не учитывая социальные выплаты и денежную помощь.

Дополнительные критерии

Также у лица должен присутствовать хотя бы один из дополнительных критериев:

  • Наличие в семье трех и более детей или детей до 2 лет.
  • Наличие внутренне перемещенных лиц.
  • Семья возглавляется одним из родителей, включая одиноких родителей.
  • Наличие беременной женщины в семье.
  • Семья состоит из пожилых людей, включая одиноких лиц.
  • Наличие в семье лиц с инвалидностью I или II группы.
  • Наличие лиц с серьезными проблемами со здоровьем.
  • Члены семьи, которые были ранены или погибли в результате обстрелов.
  • Жилье, которое было разрушено или повреждено в результате военных действий.

Автор: Тетяна Стельмах