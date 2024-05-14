До 10 800 гривен на одного человека: кто может получить помощь
14 мая 2024, 14:40Читати новину українською
Источник:Руки Милости
Некоторые украинцы смогут получить финансовую помощь от благотворительной организации. Однако для этого надо соответствовать определенным условиям.
Кто может получить помощь
Украинцы смогут в течение трех месяцев получать 3 600 гривен, что суммарно составит 10 800 гривен на человека.
Читайте также Надбавки закончились: какие пенсионеры не получат дополнительных выплатОбратите внимание! Эти средства предоставляют благотворительный фонд "Руки милости" в сотрудничестве с World Vision в рамках проекта помощи населению, пострадавшему от войны в Украине.
На помощь могут рассчитывать жители поселка Березнеговатое и города Снигиревка в Николаевской области. Чтобы получить эту денежную помощь, кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
- Они не получали денежную помощь от международных организаций в течение последних трех месяцев.
- Имели доход на человека менее 6 318 гривен в месяц, не учитывая социальные выплаты и денежную помощь.
Дополнительные критерии
Также у лица должен присутствовать хотя бы один из дополнительных критериев:
- Наличие в семье трех и более детей или детей до 2 лет.
- Наличие внутренне перемещенных лиц.
- Семья возглавляется одним из родителей, включая одиноких родителей.
- Наличие беременной женщины в семье.
- Семья состоит из пожилых людей, включая одиноких лиц.
- Наличие в семье лиц с инвалидностью I или II группы.
- Наличие лиц с серьезными проблемами со здоровьем.
- Члены семьи, которые были ранены или погибли в результате обстрелов.
- Жилье, которое было разрушено или повреждено в результате военных действий.