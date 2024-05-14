Хто може отримати допомогу

Українці зможуть протягом трьох місяців отримувати 3 600 гривень, що сумарно складе 10 800 гривень на особу.

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На допомогу можуть розраховувати мешканці селища Березнегувате та міста Снігурівка в Миколаївській області. Щоб отримати цю грошову допомогу, кандидати повинні відповідати наступним вимогам:

  • Вони не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців.
  • Мали дохід на особу менш як 6 318 гривень на місяць, не враховуючи соціальні виплати та грошову допомогу.

Додаткові критерії

Також у особи має бути присутній хоча б однин із додаткових критеріїв:

  • Наявність у сім'ї трьох і більше дітей або дітей до 2 років.
  • Наявність внутрішньо переміщених осіб.
  • Сім'я очолюється одним із батьків, включно з одинокими батьками.
  • Наявність вагітної жінки у сім'ї.
  • Сім'я складається з людей похилого віку, включаючи самотніх осіб.
  • Наявність у сім'ї осіб з інвалідністю І або ІІ групи.
  • Наявність осіб з серйозними проблемами зі здоров'ям.
  • Члени сім'ї, які були поранені або загинули внаслідок обстрілів.
  • Житло, яке було зруйновано чи пошкоджено внаслідок військових дій.