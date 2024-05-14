Хто може отримати допомогу

Українці зможуть протягом трьох місяців отримувати 3 600 гривень, що сумарно складе 10 800 гривень на особу.

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Зверніть увагу! Ці кошти надають благодійний фонд "Руки милості" у співпраці з World Vision в рамках проєкту допомоги населенню, що постраждало від війни в Україні.

На допомогу можуть розраховувати мешканці селища Березнегувате та міста Снігурівка в Миколаївській області. Щоб отримати цю грошову допомогу, кандидати повинні відповідати наступним вимогам:

Вони не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців.

Мали дохід на особу менш як 6 318 гривень на місяць, не враховуючи соціальні виплати та грошову допомогу.

Додаткові критерії

Також у особи має бути присутній хоча б однин із додаткових критеріїв: