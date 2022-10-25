В Украину направляются дополнительные средства от Всемирного банка: на какую сумму рассчитывать

Следовательно, Украина получит полмиллиарда долларов на потребности, возникшие в результате российского вторжения. Основная часть средств пойдет на поддержку госуслуг.

Новая помощь от Всемирного банка

Как стало известно, в Украину следует дополнительных 500 миллионов долларов от Всемирного банка. Эти средства выделены для финансирования срочных потребностей, возникших вследствие российского вторжения.

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Российское вторжение продолжает вызывать массовые разрушения украинской инфраструктуры, включая водоснабжение, канализацию и электрические сети, именно тогда, когда приближается зима, что еще больше подвергает опасности украинский народ,

– говорится в заявлении президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса.

Сколько на сегодняшний день Украина получила помощи

что новый раунд финансирования будет использован для поддержки основных государственных услуг.

Экстренное финансирование от Всемирного банка для Украины составило уже 13 миллиардов долларов, из которых 11,4 миллиарда было полностью выплачено.

Как переселенцу получить выплаты от государства и международных фондов

В отчете Всемирного банка, украинского правительства и Европейской комиссии, прямые убытки от полномасштабного российского вторжения по состоянию на 1 июня 2022 года составили более 97 миллиардов долларов. Однако полное восстановление страны может стоить почти 350 миллиардов долларов.

ЕС выделит Украине миллиарды евро

Напомним, Евросоюз будет выделять ежемесячно 1,5 миллиарда евро для Украины в течение 2023 года. Вся сумма составит 18 млрд евро.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала в эфире телемарафона, что эти средства в первую очередь нужны для нормального существования государства. Переговоры по этой помощи продолжались 6 месяцев.

Эти средства будут направляться в государственный бюджет Украины для поддержания существования государства, покрытия недостаточного бюджета: это и социальные, медицинские и пенсионные выплаты. Все, что необходимо для финансовой стабильности государства и выполнения государством базовых функций,

– заявила Стефанишина.

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