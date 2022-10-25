Нова допомога від Світового банку

Як стало відомо, до України прямує додаткових 500 мільйонів доларів від Світового банку. Ці кошти виділені для фінансування термінових потреб, що виникли у наслідок російського вторгнення.

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Російське вторгнення продовжує викликати масові руйнування української інфраструктури, включно з водопостачанням, каналізацією та електричними мережами, саме тоді, коли наближається зима, що ще більше наражає на небезпеку український народ,

– йдеться в заяві президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

Важливо, новий раунд фінансування буде використано для підтримки основних державних послуг.

Скільки на сьогодні Україна отримала допомоги

Екстренне фінансування від Світового банку для України склало вже 13 мільярдів доларів, з яких 11,4 мільярда було повністю виплачено.

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У звіті Світового банку, українського уряду та Європейської комісії, прямі збитки від повномасштабного російського вторгнення станом на 1 червня 2022 становили понад 97 мільярдів доларів. Проте, повна відбудова країни може коштувати майже 350 мільярдів доларів.

ЄС виділить Україні мільярди євро

Нагадуємо, Євросоюз виділятиме щомісяця 1,5 мільярда євро для України протягом 2023 року. Уся сума складе 18 мільярдів євро.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла в ефірі телемарафону, що ці кошти насамперед потрібні для нормального існування держави. Перемовини щодо цієї допомоги тривали 6 місяців.

Ці кошти будуть спрямовуватися у державний бюджет України для підтримки існування держави, покриття недостатнього бюджету: це і соціальні, і медичні, і пенсійні виплати. Все, що необхідне для фінансової стабільності держави та виконання державою базових функцій,

– заявила Стефанішина.

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