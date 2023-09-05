Увеличение выплат для ВПЛ: кого из переселенцев ждут изменения

С начала полномасштабного вторжения размер выплат для переселенцев не изменялся. В правительстве заявили об увеличении денежной помощи для некоторых ВПЛ.

Какие выплаты для ВПЛ получают украинцы

Статус ВПЛ был введен правительством для украинцев, вынужденных покинуть свое место жительства и переехать в более безопасную область Украины. Важно то, что главным основанием для предоставления выплат является именно прописка в опасном регионе.

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Сумма выплат для ВПЛ сейчас

2 000 гривен – для взрослых лиц;

3 000 гривен – для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.

В эфире телемарафона министр Ирина Верещук заявила, что со следующего года выплаты для переселенцев возрастут.

Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Оптимизируется процесс выплат на предмет того, если у человека заработная плата 50 тысяч гривен и больше, если человек может себе позволить купить новый автомобиль, то 2 000 гривен от государства ему не так нужно, как многодетной семье, маме одинокой с ребенком. Те, кто в этом нуждается, должны получать больше, потому что все-таки 2 000 гривен – это очень мало.

Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев. Ее новый размер пока неизвестен. Точнее можно будет говорить после утверждения бюджета на 2024 год.