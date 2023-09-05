Які виплати для ВПО отримують українці

Статус ВПО був введений урядом для українців, що були вимушені покинути своє місце проживання та переїхати у безпечнішу область України. Важливим є те, що основною підставою для надання виплат є саме прописка у небезпечному регіоні.

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Сума виплат для ВПО зараз

2 000 гривень – для дорослих осіб;

3 000 гривень – для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю.

У ефірі телемарафону міністерка Ірина Верещук заявила, що з наступного року виплати для переселенців зростуть.

Ірина Верещук Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Оптимізується процес виплат на предмет того, якщо в людини заробітна плата 50 тисяч гривень й більше, якщо людина може собі дозволити купити нову автівку, то 2 000 гривень від держави їй не так треба, як багатодітній сім’ї, мамі одинокій з дитиною. Ті, хто цього потребують, мають отримувати більше, бо все-таки 2 000 гривень – це дуже мало.

Саме завдяки оптимізації витрат на соціальні виплати, уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців. Її новий розмір поки що невідомий. Точніше можна буде говорити після затвердження бюджету на 2024 рік.