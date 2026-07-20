Выплата в размере 10 тысяч гривен: кто из военнослужащих может рассчитывать на эти средства

Украинские военнослужащие могут получить дополнительное вознаграждение за службу в тылу. Его размер составляет 10 тысяч гривен. Такая надбавка вступает в силу с 1 июня текущего года.

Кто из военнослужащих может получить 10 тысяч гривен

Выплата начисляется пропорционально времени фактического исполнения служебных обязанностей военнослужащими, почему это сообщено на сайте Министерства обороны Украины.

Но при условии, что в соответствующий период они не имеют права на другое дополнительное вознаграждение в большем размере. То есть 30 тысяч, 50 тысяч или 100 тысяч гривен выплат для военных.

Это базовый уровень новой системы: если военнослужащий не подпадает ни под одну из вышеуказанных категорий выплат, он получает 10 тысяч гривен за каждый месяц несения службы,

– пояснили в ведомстве.

В то же время вознаграждение не зависит от того, подписал ли военнослужащий новый мотивационный контракт. Дело в том, что надбавка распространяется на всех – независимо от рода войск и оснований прохождения службы.

То есть если военнослужащий или военнослужащая получают более высокие выплаты, то 10 тысяч гривен им не предусмотрено. Такая надбавка является минимальным уровнем для тех, кому не предусмотрены другие вознаграждения.

Что еще стоит знать о выплатах военным

Напомним, что правительство расширило программу выплат для некоторых военнослужащих. Речь идет о 50 тысячах гривен в месяц.

Их смогут получить военнослужащие, которые после освобождения из российского плена нуждаются в длительном стационарном лечении. Оно должно составлять более 30 дней.