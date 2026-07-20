Хто з військовослужбовців може отримати 10 тисяч гривень

Виплата нараховується пропорційно часу фактичного виконання обов'язків служби військовослужбовцям, про що повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Але за умови, що вони у відповідний період не мають права на іншу додаткову винагороду вищого розміру. Тобто 30 тисяч, 50 тисяч або 100 тисяч гривень виплат для військових.

Це базовий рівень нової системи: якщо військовослужбовець не підпадає під жодну з вищих категорій виплат – він отримує 10 тисяч гривень за кожний місяць несення служби,

– пояснили у відомстві.

Водночас нагорода не залежить від того, чи підписав військовослужбовець або військовослужбовиця новий мотиваційний контракт. Річ у тім, що надбавка поширюється на всіх – незалежно від виду та підстав проходження служби.

Тобто якщо військовий або військова отримують більші виплати, то 10 тисяч гривень їм не передбачено. Така надбавка є мінімальним рівнем для тих, кому не передбачені інші нагороди.

Що ще варто знати про виплати військовим

Нагадаємо, що уряд розширив програму виплат для деяких військових. Мова йде про 50 тисяч гривень на місяць.

Їх зможуть отримати військовослужбовці, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування. Воно має становити понад 30 днів.