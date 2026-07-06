Що відомо про виплати військовим за червень

Наприклад, гроші, які вже нараховані або будуть нараховані найближчим часом, це базове грошове забезпечення, про що повідомило відомство на сторінці у Facebook.

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Сума у 10 тисяч гривень – це додаткова винагорода за роботу в тилу за червень. Вона надійде тоді, коли нарахують й додаткову винагороду за участь у бойових діях.

Наразі Міноборони, Генштаб ЗСУ та інші органи військового управління надають розʼяснення щодо порядку виплат за червень для військових частин.

Бойові виплати та нагороди за взяття в полон здійснять після видання наказів командирів частин про оголошення розмірів цих виплат конкретним військовослужбовцям.

Виплати за ударно-пошукові, штурмові дії – відповідно до того, коли надійдуть документи на підтвердження цих дій від вищого штабу.

Тобто, якщо ці підтвердження надійдуть пізніше визначеного терміну – виплату ви отримаєте наступного місяця,

– пояснили у Міноборони.

Слід нагадати, що у наказі №260 передбачено, що вищому штабу на підтвердження штурмових дій надається три доби.

Водночас виплати за знищення живої сили здійснять після верифікації в системі "Дельта", а також оголошення наказом командира.

Таким чином, більшість виплат надійде військовим після узгодження певних документів та рішень. Наразі ці дії узгоджуються та упорядковуються.

Що ще слід знати про виплати військовим

Нагадаємо, що грошові виплати для іноземних військових мають збільшитися. Вони зростуть зі 130 до 300 тисяч гривень.

Крім того, уряд планує збільшити обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Збільшення фінансування планується вже у липні.