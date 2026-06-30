Коли підрозділи почнуть отримувати виплати

Зміни планують запровадити з липня, про що повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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Український лідер зазначив, що добре працює програма прямого фінансування підрозділів. І її будуть масштабувати.

Так, вже з наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. Таке фінансування стартувало з 2025 року, і це вже дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів та інших необхідних засобів.

Тепер і на кожен бойовий батальйон буде більше коштів, і додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання,

– зазначив Володимир Зеленський.

Рішення Ставки щодо цього вже є. І тому вже у липні підрозділи отримають додаткові ресурси.

Таким чином, влада підтримує українців, що захищають незалежність та суверенність держави. Наразі армія є пріоритетом для фінансування, адже сама вона стримує російських окупантів.

Що ще відомо про виплати військовим

Нагадаємо, що правила у нарахуванні виплат для військових зазнали змін. Зокрема, загальний розмір виплат не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць на одну особу.

Як раніше зазначили у медіа, фінансування буде здійснено в межах чинного бюджету Міністерства оборони. Також на нього витратять резервні кошти Мінфіну.