Когда подразделения начнут получать выплаты
Изменения планируется ввести с июля, о чем сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
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Украинский лидер отметил, что программа прямого финансирования подразделений работает хорошо. И ее будут расширять.
Так, уже со следующего месяца увеличится объем финансирования в расчете на каждый батальон, выполняющий боевые задачи. Такое финансирование стартовало с 2025 года, и это уже позволило бригадам ускорить закупки дронов и других необходимых средств.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Теперь на каждый боевой батальон будет выделяться больше средств, а также начнет действовать отдельное финансирование для подразделений артиллерии, действующих в зоне боевых действий, и для частей корпусного уровня, выполняющих боевые задачи,
– отметил Владимир Зеленский.
Решение Ставки по этому вопросу уже принято. И поэтому уже в июле подразделения получат дополнительные ресурсы.
Таким образом, власть поддерживает украинцев, защищающих независимость и суверенитет государства. Сейчас армия является приоритетом для финансирования, ведь именно она сдерживает российских оккупантов.
Что еще известно о выплатах военным
Напомним, что правила начисления выплат военным претерпели изменения. В частности, общий размер выплат не может превышать 460 тысяч гривен в месяц на одного человека.
Как ранее отмечалось в СМИ, финансирование будет осуществлено в рамках действующего бюджета Министерства обороны. Также на это будут потрачены резервные средства Минфина.