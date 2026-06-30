Когда подразделения начнут получать выплаты

Изменения планируется ввести с июля, о чем сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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Украинский лидер отметил, что программа прямого финансирования подразделений работает хорошо. И ее будут расширять.

Так, уже со следующего месяца увеличится объем финансирования в расчете на каждый батальон, выполняющий боевые задачи. Такое финансирование стартовало с 2025 года, и это уже позволило бригадам ускорить закупки дронов и других необходимых средств.

Теперь на каждый боевой батальон будет выделяться больше средств, а также начнет действовать отдельное финансирование для подразделений артиллерии, действующих в зоне боевых действий, и для частей корпусного уровня, выполняющих боевые задачи,

– отметил Владимир Зеленский.

Решение Ставки по этому вопросу уже принято. И поэтому уже в июле подразделения получат дополнительные ресурсы.

Таким образом, власть поддерживает украинцев, защищающих независимость и суверенитет государства. Сейчас армия является приоритетом для финансирования, ведь именно она сдерживает российских оккупантов.

Что еще известно о выплатах военным

Напомним, что правила начисления выплат военным претерпели изменения. В частности, общий размер выплат не может превышать 460 тысяч гривен в месяц на одного человека.

Как ранее отмечалось в СМИ, финансирование будет осуществлено в рамках действующего бюджета Министерства обороны. Также на это будут потрачены резервные средства Минфина.