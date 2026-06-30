Страна объявила об одном из самых масштабных пересмотров своей оборонной политики за последние десятилетия, ориентируясь на опыт войны в Украине как на ключевую модель. Об этом говорится в материале Politico.

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Как Великобритания перенимает опыт Украины?

Будущий Defence Investment Plan предусматривает переориентацию вооруженных сил на концепцию "дешевые системы, уничтожающие дорогие цели" и значительное ускорение инноваций – от многолетних циклов до нескольких недель. Минобороны Великобритании, следуя выводам Strategic Defence Review, который предупреждал о возвращении межгосударственных конфликтов в Европу, решилось на реформы.

В то же время оборонная политика меняется также на фоне финансовых трудностей и кадровых перестановок в руководстве оборонного ведомства. На протяжении десятилетий основой британской военной мощи оставался флот с дорогостоящими авианосцами и подводными лодками.

Однако война России против Украины существенно изменила подход к ведению боевых действий, продемонстрировав уязвимость дорогостоящих платформ и важность массового использования недорогих дронов, боеприпасов и автономных систем.

Новый курс предусматривает сокращение части традиционных крупных корабельных программ и их замену на новые типы судов-"контроллеров", которые будут управлять беспилотными системами – надводными, подводными и воздушными.

Параллельно планируется развитие автономной авиации, которая будет работать вместе с пилотируемыми самолетами. Отдельный акцент делается на дронах: правительство инвестирует миллиарды в их развитие и планирует создать крупнейший в Европе центр тестирования беспилотных систем.

Ориентиром служит опыт Украины, где ежемесячно используются сотни тысяч дронов. Аналитики отмечают, что такая трансформация означает переход к "более легким и эффективным" вооруженным силам.

В то же время некоторые эксперты подчеркивают иронию ситуации: если раньше Великобритания обучала Украину, то теперь именно украинский опыт становится основой для реформ западных армий.

Интересно! По данным The Telegraph, британская армия планирует возложить на легендарные транспортные вертолеты Chinook новую роль – использовать их в качестве платформ для запуска роев беспилотников.



Предполагается, что во время выполнения миссий вертолеты смогут сбрасывать автономные дроны для поражения вражеских целей. Таким образом , военное командование рассматривает возможность существенно изменить их назначение, адаптировав машины к современным условиям ведения войны.

Напомним, что 11 июня министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о своей отставке. При этом он опубликовал открытое письмо, адресованное Киру Стармеру. Последний недавно покинул пост премьер-министра страны.