Країна оголосила про один із наймасштабніших переглядів своєї оборонної політики за останні десятиліття, орієнтуючись на досвід війни в Україні як на ключову модель. Про це мовиться в матеріалі Politico.

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Як Велика Британія переймає досвід України?

Майбутній Defence Investment Plan передбачає переорієнтацію збройних сил на концепцію "дешеві системи, що знищують дорогі цілі" та значне прискорення інновацій – від багаторічних циклів до кількох тижнів. Міноборони Великої Британії, за висновками Strategic Defence Review, який попереджав про повернення державних конфліктів у Європу, наважилися на реформи.

Водночас оборонна політика змінюється також на тлі фінансових труднощів і кадрових перестановок у керівництві оборонного відомства. Протягом десятиліть основою британської військової потуги залишався флот із дорогими авіаносцями та підводними човнами.

Однак війна Росії проти України суттєво змінила підхід до ведення бойових дій, продемонструвавши вразливість дорогих платформ і важливість масового використання дешевих дронів, боєприпасів та автономних систем.

Новий курс передбачає скорочення частини традиційних великих корабельних програм і заміну їх на нові типи суден-"контролерів", які керуватимуть безпілотними системами – надводними, підводними та повітряними.

Паралельно планується розвиток автономної авіації, яка працюватиме разом із пілотованими літаками. Окремий акцент робиться на дронах: уряд інвестує мільярди у їхній розвиток і планує створити найбільший у Європі центр тестування безпілотних систем.

Орієнтиром слугує досвід України, де щомісяця використовуються сотні тисяч дронів. Аналітики зазначають, що така трансформація означає перехід до "легших і ефективніших" збройних сил.

Водночас деякі експерти підкреслюють іронію ситуації: якщо раніше Британія навчала Україну, то тепер саме український досвід стає основою для реформ західних армій.

Цікаво! За даними The Telegraph, британська армія планує надати легендарним транспортним гелікоптерам Chinook нову роль – використовувати їх як платформи для запуску роїв безпілотників.



Передбачається, що під час виконання місій вертольоти зможуть скидати автономні дрони для ураження ворожих цілей. Так, військове командування розглядає можливість суттєво змінити його призначення, адаптувавши машину до сучасних умов ведення війни.

Нагадаємо, що 11 червня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про свою відставку. Водночас він опублікував відкритий лист, адресований Кіру Стармеру. Останній нещодавно залишив посаду прем'єр-міністра країни.