Народный депутат Украины, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил 24 Каналу, что Путину не нужна полная капитуляция Украины – ему достаточно остановить боевые действия на своих условиях.

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Действительно ли Россия готовится к миру?

Ситуация на линии фронта определяет весь дальнейший ход событий вокруг войны. Путин уже понимает, что не сможет достичь первоначальной цели – полного контроля над Украиной, но полностью от нее не отказывается. Вместо этого ему нужно получить плацдарм и одновременно сохранить лицо. Именно поэтому появилась идея выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Это не означает, как многим кажется и в России, и, к сожалению, в Украине, что война на этом окончательно остановится. Если обратить внимание на последние заявления Лаврова, Ушакова и Пескова, там все четко сказано: после выхода России на административные границы Донецкой и Луганской областей начнутся переговоры. А Песков уточнил: только после того, как все четыре региона – включая Запорожскую и Херсонскую области – будут включены в российскую конституцию, можно будет говорить о мире,

– сказал политик.

Поэтому Путину нужно выйти на какие-то границы или завоевать территории, чтобы хотя бы формально заявить миру и своим гражданам о выполнении целей "СВО". Далее, по словам Рахманина, расчет окружения Путина прост: они не без оснований полагают, что после прекращения боевых действий Запад утратит интерес к финансированию Украины, армия будет вынуждена сокращаться, а бюджет – тратиться на восстановление.

За это время, по мнению окружения Путина, Россия успеет нарастить силы, добиться ослабления санкций, разморозить активы и получить доступ к западным технологиям – и тогда сможет продолжить то, чего не достигла в ходе этой войны. Однако удерживать полностью разрушенные регионы будет сложно, хотя Путина это вряд ли волнует.

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