Сельские жители получат деньги от правительства: кому поступят выплаты

В результате военной агрессии России и теракта на Каховской ГЭС жители некоторых областей потеряли свои дома и поля. Теперь они смогут получить пособие от государства.

Кто из сельских жителей получит помощь от государства

Шмигаль заявил, что помощь получат жители Херсонской и Николаевской областей, пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС. Государство компенсирует уничтоженный урожай в эквиваленте 3 300 гривен за сотку земли.

Читайте также Пенсию увеличат по умолчанию: кто будет получать ежемесячные набавки к выплатам

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины В результате подрыва плотины многие участки подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай. Будем помогать. Предусматриваем выплаты в размере 3300 гривен за потерянный урожай овощей на каждой сотне земельного участка частного огорода

На эту инициативу правительство выделило 271 миллион гривен. Шмигаль отмечает, что сумма пособия на один участок будет не больше 100 тысяч гривен.

В результате подрыва Каховской ГЭС было затоплено 17 населенных пунктов. Сейчас на месте водохранилища образуется пустыня. По оценкам экспертов, для возобновления дамбы нужно минимум 6 лет.

Чтобы получить указанные выплаты, вы должны подтвердить право собственности на поврежденный участок и засвидетельствовать гибель собственного урожая.

Помощь для украинцев во время войны

На время военного положения правительство ввело несколько видов пособий для Украинцев. До благотворительности также доучились и международные организации.

В частности, ООН ввела денежную помощь в размере 6 600 гривен всем пострадавшим от войны украинцам. Выплаты будут производиться в 3 этапа.

Какую помощь ввела Украина для пострадавших от войны

Выплаты для ВПЛ

2 000 гривен – взрослые от 18 лет;

3 000 гривен – инвалидам и детям до 18 лет.

Проект "Прихисток"

Благодаря этой инициативе переселенцы могут легко найти для себя жилье в разных уголках Украины.

Упрощение получения социальных выплат

В первую очередь это касается именно ВПЛ. Теперь украинцы, получившие статус переселенца, могут получить субсидию гораздо легче. К тому же семья, бесплатно поселившая у себя ВПЛ также имеет право на компенсацию коммунальных услуг.